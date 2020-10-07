Международное призвание: о чем говорит встреча Меркель и Тихановской

Москва не поддерживает идею повторных президентских выборов в Белоруссии. Как рассказали собеседники «Известий» в российских дипломатических кругах, все дальнейшие шаги зависят от того, как пройдет конституционная реформа, о которой ранее говорил президент республики Александр Лукашенко. Этот подход кардинально отличается от того, к чему призывают белорусская оппозиция и западные страны. Так, на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской в очередной раз прозвучала мысль о необходимости повторного голосования. Как рассказали «Известиям» представители германского политического истеблишмента, сама по себе эта встреча не означает признания Светланы Тихановской лидером Белоруссии, однако на новых президентских выборах, если они все-таки состоятся, ставка делается на ее кандидатуру.

Традиционная линия

6 октября в Берлине прошла встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и канцлера Германии Ангелы Меркель. Накануне в интервью еженедельнику Spiegel белорусский политик выразила надежду на то, что ФРГ выступит посредником в урегулировании внутриполитического кризиса в республике.

На встрече с канцлером Тихановская подчеркнула, что главный вопрос сейчас в том, чтобы «остановить насилие и освободить политзаключенных». По словам политика, нынешние протесты направлены не против России или Европы, но идут лишь как следствие внутриполитического кризиса. «У белорусского народа сейчас одна общая цель, ясная и понятная — новые выборы», — говорится в сообщении штаба Тихановской.

После инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября с заявлениями о непризнании его президентом выступили 14 стран, в том числе и Германия. Также с итогами президентских выборов не согласился Евросоюз. «Известия» обратились к германским политикам в европейских международных организациях с вопросом, означает ли это, что Берлин считает главой Белоруссии Светлану Тихановскую, и пришли к выводу, что на данном этапе об официальном признании речи не идет. Собственно, сейчас для этого нет оснований: существуют лишь данные белорусского Центризбиркома, по подсчетам которого, набрав 80% голосов, на голосовании 9 августа победил Александр Лукашенко.

Тем не менее в Германии уверены: при новых президентских выборах, на которых настаивают европейцы и оппозиция и которые не приемлют в Минске, победит именно оппозиционный лидер.

— Хотя выглядит очевидным, что Светлана Тихановская получит большинство голосов на президентских выборах, я не берусь утверждать, что Германия признает ее главой государства в этот момент времени. Очевидно, что [Александр] Лукашенко — нелегитимный президент Беларуси и, таким образом, не может быть признан, — сказал «Известиям» замглавы делегации ФРГ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Франк Швабе.

В Москве позицию западных стран и контакты с белорусской оппозицией воспринимают не иначе как вмешательство во внутренние дела страны. Как сказал ранее глава российского МИДа Сергей Лавров, «белорусы сами вполне в состоянии, будучи мудрым народом, справиться с этой ситуацией». Что касается новых президентских выборов, то, как рассказали «Известиям» источники в российских дипломатических кругах, у Москвы на этот счет иной взгляд, нежели у Европы.

— Мы поддерживаем предложение, озвученное президентом республики, о проведении конституционной реформы. Следующие шаги будут складываться исходя из того, как она будет проведена, — подчеркнул один из собеседников «Известий».

О возможной реформе конституции Александр Лукашенко заявил в августе после начала протестов. По его словам, только так он готов отказаться от части президентских полномочий, да и новые выборы будут возможны лишь после внесения поправок в основной закон.

Не первая встреча

Эксперты обращают внимание на то, что взаимодействие с представителями оппозиции в других странах — принятая в европейских государствах практика. К примеру, еще в 2006 году Ангела Меркель встречалась с единым кандидатом на пост президента Белоруссии от демократических сил Александром Милинкевичем.

— Поэтому контакт с Тихановской — это европейская традиционная политика пытаться влиять на ситуацию в Белоруссии, — сказал «Известиям» политолог Дмитрий Болкунец. — Совершенно очевидно, что Москва не будет вести с ней диалог хотя бы потому, что Россия уже де-факто и де-юре признала президентом Александра Лукашенко.

Ангела Меркель — далеко не первый европейский лидер, с которым за минувшие два месяца встретилась Светлана Тихановская. Сейчас ее поддерживает руководство Литвы, где она находится, после того как была вынуждена покинуть Белоруссию в августе. При его содействии 29 сентября в Вильнюсе состоялась встреча белорусского политика с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда французский лидер выступил за посредничество Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и пообещал с европейской стороны сделать всё возможное, чтобы в стране состоялся «мирный переход власти» и прошли новые президентские выборы.

— С этой целью мы, с одной стороны, намерены проводить политику давления на Минск с помощью санкций. А с другой — вести диалог с Россией, потому что мы не сможем добиться здесь результатов без участия президента [Владимира] Путина на этом этапе, — сказал тогда Эммануэль Макрон.

В Кремле встречу охарактеризовали как контакт главы государства с гражданином другой страны. «По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии», — сказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Активнее всего из европейских государств по поводу белорусского кризиса высказывались Польша и страны Балтии — именно их позиция отражается на уровне Евросоюза при относительном невмешательстве других его участников. По мнению экспертов, действия таких локомотивов ЕС, как Германия и Франция, в частности встречи с белорусской оппозицией, нацелены на то, чтобы эту общеевропейскую солидарность подкрепить.

— Совместная позиция Евросоюза — непризнание победы Александра Лукашенко, — пояснил «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Встречи с Тихановской — это тоже символический акт, который должен показать, что европейцы больше не воспринимают Лукашенко как законного руководителя страны. Но думаю, пока этим всё и ограничится.

Учитывая всё это, подвешенным остается вопрос о международном посредничестве. По словам Франка Швабе, свою роль в решении белорусского кризиса готов сыграть Совет Европы — в организации даже назначили докладчика по ситуации в стране, им стал глава финляндской делегации в ПАСЕ Киммо Кильюнен. Еще одна площадка, которая готова подключиться к решению кризиса, — ОБСЕ. У нее в этом плане больше шансов, потому что, в отличие от Совета Европы, Белоруссия входит в число ее стран-участниц. Однако как заявили в конце августа в постпредстве РФ при организации, «не стоит навязывать Минску посредничество в диалоге с оппозицией. Решение на сей счет — суверенное право Белоруссии».