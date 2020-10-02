Разговор по ушам: почему ЕС ограничился санкциями против Белоруссии

В Брюсселе завершается внеочередной саммит Евросоюза. Все внешнеполитические вопросы лидеры обсудили в первый день — итоги этих дискуссий были обнародованы поздно ночью 2 октября. Страны приняли одно реальное решение: ввести санкции в отношении белорусского руководства. Как рассказали «Известиям» в парламенте республики, для Минска эта новость неожиданностью не стала . По всем остальным темам — обострение в Средиземноморье, ситуация с Алексеем Навальным и нагорнокарабахский конфликт — в Брюсселе ограничились декларативными заявлениями. Опрошенные «Известиями» эксперты пришли к выводу: даже санкции в адрес Минска носят больше политико-символический характер, нежели представляют реальное давление .

Обмен мерами

В ночь на 2 октября стало известно: Евросоюз все-таки договорился ввести санкции против белорусского руководства. Эти меры в ЕС обсуждали с середины августа, когда, по данным ЦИК республики, Александр Лукашенко выиграл президентские выборы с 80% голосов и в стране разгорелся внутриполитический кризис.

Разговор по ушам Дворец независимости в Минске Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В санкционный список ЕС вошли 40 чиновников , ответственных, по оценке Брюсселя, за «фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Он подразумевает заморозку активов в Европе и запрет на въезд в Евросоюз. Сам Александр Лукашенко в европейский стоп-лист не попал. Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил это тем, что такой шаг «подорвал бы требование ЕС к нему начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных». Санкции «дали бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», отметил французский лидер.

Разговор по ушам Президент Белоруссии Александр Лукашенко после завершения церемонии инаугурации в Минске Фото: РИА Новости/Максим Гучек

Минск на решение Брюсселя отреагировал мгновенно — 2 октября белорусский МИД анонсировал создание аналогичного списка, куда войдут представители ЕС . При этом ведомство пригрозило: усиление европейского давления может привести к разрыву дипотношений и выходу Белоруссии из совместных программ.

— ЕС, к сожалению, уже давно не предлагает своим партнерам конструктивной повестки с учетом их интересов и выбора пути развития, — сказал «Известиям» глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных . — Он либо навязывает определенные клише и стандарты, либо скатывается до банальных угроз и санкций. Мало кто знает, что взаимоотношения Минска и Брюсселя регулирует соглашение между ЕС и Белорусской Советской Социалистической Республикой, которое было подписано еще в прошлом веке. Евросоюз, по сути, заблокировал подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве с Республикой Беларусь, но вместе с тем несколько раз быстро и легко вводил в отношении нашей страны, которая никогда не представляла для своих соседей угрозы, санкции.

По оценке экспертов, санкционные стоп-листы лишь еще один способ обозначить свою позицию, а не оказать реальное давление.

— Как и предполагалось, санкционные меры ЕС носят политико-символический характер. Евросоюз не заинтересован в том, чтобы каким-то образом нарушать экономические связи, которые существуют с Белоруссией, — пояснил «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов . — Европа не хочет своими руками дальше толкать Белоруссию в сторону России. В какой-то степени санкции могут на что-то влиять, но прямого действия иметь не будут.

Разговор по ушам Саммит лидеров ЕС в Брюсселе Фото: Global Look Press

По оценке эксперта, реальный эффект был бы возможен, найдись у Брюсселя решимость и воля ударить по Минску экономически, но глубокое вовлечение в этот конфликт Евросоюзу не нужно. Основная политика в отношении Минска де-факто отдается на откуп государствам, которых он сильнее интересует, — речь о Польше и странах Балтии, которые пытаются влиять на ситуацию, поддерживая оппозицию, отметил Федор Лукьянов.

— Ситуацию в Белоруссии сейчас определяет степень лояльности силового аппарата и чиновников действующему руководству, а также то, насколько долго оппозиция сможет продолжать свои выступления. Если нет, то всё постепенно затихнет, и страна окажется в ситуации тихого хронического бойкота без острых фаз, — подытожил эксперт.

Остальное — декларативно

Санкции в адрес Белоруссии напрямую зависели от другого сюжета — обострения в Средиземноморье, которое тоже было на повестке саммита . Решение о таких мерах в ЕС принимают единогласно, но одобрить их отказывался Кипр. Дело в том, что у него и Греции существует конфликт с Турцией из-за того, что последняя начала геологоразведку по поиску газа на спорном шельфе в Средиземном море. Никосия требовала, чтобы Брюссель принял меры в отношении Анкары, тогда бы она сняла вето с белорусских ограничений. Именно поэтому вопрос о том, введут ли санкции в отношении Минска, оставался открытым до последнего момента.

В итоге белорусские меры одобрили, но Кипр своего так и не добился — дабы не обострять и без того непростые отношения с Турцией, никаких санкций Евросоюз не ввел . Как сказал глава Евросовета Шарль Мишель, страны хотят «дать шанс политическому диалогу в общих интересах». «С другой стороны, мы выразили приверженность нашим ценностям и полную солидарность с Грецией и Кипром», — подытожил он. При этом Эммануэль Макрон обнадежил своих европейских партнеров, публично заявив, что если нормализовать отношения не удастся, то меры против Анкары введут в начале декабря.

Турция засветилась еще в одном сюжете саммита. Речь идет о конфликте в Нагорном Карабахе, который обострился в последние дни . Анкара в нем однозначно поддержала Азербайджан, заявив о своем возможном военном участии, и в отличие от других игроков (в частности, России, США и Франции, которые возглавляют Минскую группу ОБСЕ по урегулированию) фактически призвала к продолжению боевых действий. Здесь Брюссель также ограничился заявлением. Не называя конкретных государств, Шарль Мишель отметил: в ЕС хотели бы, «чтобы внешнее вмешательство [в конфликт] прекратилось — оно усложняет ситуацию».

Так или иначе все эти сюжеты затрагивают интересы Москвы. Но в одном вопросе на повестке — ситуации с российским блогером Алексеем Навальным — уже напрямую обсуждалась именно Россия. Евросоюз несколько раз говорил о том, что оставляет за собой право ввести санкции в отношении РФ из-за этого эпизода . Брюссель даже активизировал разработку механизма, который будет направлен на тех, кто, по оценке ЕС, причастен к нарушению прав человека. Но на нынешнем саммите никаких решений принято не было (да и не планировалось). Лидеры ограничились тем, что осудили «использование химоружия» и призвали Россию провести расследование.

Разговор по ушам Остатки ракетного снаряда в городе Иванян (Ходжалы), Нагорный Карабах Фото: REUTERS/Vahram Baghdasaryan

— В нынешней декларации отражается желание руководства Германии вывести этот вопрос за рамки двусторонних отношений и перенести на уровень отношений России и Евросоюза, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов . — Это заявление отражает то, что немцы нашли понимание у своих европейских партнеров. По всей видимости, доказательная база для того, чтобы обвинить российское руководство в якобы отравлении Навального, недостаточна, и это, пожалуй, объясняет определенную сдержанность.