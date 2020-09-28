Кордонные фигуры: протест в Минске прошел без стычек с ОМОНом

Протестное воскресенье в Минске выдалось на редкость спокойным — демонстрация против инаугурации Александра Лукашенко 27 сентября продлилась пять часов и закончилась без массовых задержаний. По данным МВД республики, всего по стране задержаны не более 200 человек. В Гомеле, по словам очевидцев, правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули, но в столице республики обошлось без этого. Демонстранты подчеркнуто обходили кордоны ОМОНа и решили не выдвигаться к резиденции президента. Часть митингующих, послушавшись призыва Telegram-канала NEXTA, пошла в сторону Уручья — района на северо-восточном выезде из Минска, где находятся ведомственные дома силовиков. Но туда же стянули водометы и автозаки, начались задержания. Не исключено, что протесты в республике парламентарии РФ и Белоруссии будут обсуждать на Форуме регионов, который начнется 28 сентября, сообщили «Известиям» в Совфеде.

День 50-й

«Если инаугурации не видно, значит, ее нет», «Моя коронация больше признана народом, чем твоя» — 27 сентября протестующие в Минске вышли на улицу с плакатами, посвященными прошедшей инаугурации Александра Лукашенко. Отличительным фэшн-трендом минувшего воскресенья стали короны, тиары, диадемы и прочие признаки абсолютной власти.

Только вместо скипетров и держав «монаршие особы» несли в руках зонты и фотографии Светланы Тихановской — экс-кандидата в президенты, лидера белорусской оппозиции. Ранее Telegram-канал NEXTA призвал протестующих устроить «народную инаугурацию» Тихановской и провести ее максимально массово — на контрасте с церемонией Александра Лукашенко.

Сама Светлана Тихановская тоже поддержала белорусов, напомнив: «Сегодня 50-й день нашего протеста. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно».

Точкой сбора демонстранты вновь выбрали стелу «Минск — город-герой», однако идти дальше — ко Дворцу независимости — не решились, заняв позиции в двух километрах от заграждений ОМОНа. У президентской резиденции по традиции дежурили десять БТР, а проезд по проспекту Победителей был перекрыт не только для легковых автомобилей, но и для общественного транспорта.

Еще одной особенностью воскресного дня стало закрытие многих заведений в центре города, в том числе крупных торговых центров «Галерея Минск» и «Столица». На предыдущих акциях протеста люди прятались от погони в ТЦ, и заходить за ними силовики не решались.

Ближе к трем часам над головами собравшихся раздалось ставшее за эти дни привычным: «Граждане, ваш митинг не санкционирован». А через минуту заиграла песня «Саня останется с нами», ставшая главным гимном проправительственных митингов.

Пик протестного шествия пришелся на пять часов вечера — когда демонстранты убедились, что марш проходит без массовых задержаний. По данным собкорра «Известий» в Минске, у стелы, несмотря на проливной дождь, собралось порядка 70–100 тыс. человек, толпа растянулась на три километра.

— В районе парка Бангалор мимо протестующих проехали автозаки, многие начали разбегаться во дворы, однако большая часть людей осталась в колонне, скандируя: «В сцепки». Шествие шло дальше хаотично, постоянно поворачивая — то дошли до Академии наук, то резко свернули на проспект Независимости. ОМОН не успевал реагировать и выставлять оцепление, поэтому весь путь мы прошли спокойно, — рассказал «Известиям» один из участников шествия.

Не лезть на рожон

23 сентября на митинге против инаугурации Александра Лукашенко было замечено порядка 5–7 тыс. участников (по оценке МВД республики — 5 тыс. человек по всей стране), однако число задержаний стало рекордным — свыше 360 человек, 255 из которых в Минске.

Для сравнения, на шествие 27 сентября, по оценкам СМИ и собкора «Известий», на улицы столицы республики вышло более 100 тыс. человек. При этом пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в воскресенье по всей стране были задержаны около 200 участников несанкционированных акций протеста. По данным правозащитного центра «Вясна», известно о сотне задержанных в Минске.

В Гомеле протестующие также вышли на центральные улицы города, но ОМОН начал действовать жестко — судя по видеороликам очевидцев, силовики распылили слезоточивый газ. Эту же информацию распространил и портал TUT.by. В Жодино, где расположен завод «БелАЗ», митингующие решили перекрыть центральную улицу, однако милиция быстро разогнала шествие, убегавших ловили по подъездам.

Ближе к шести вечера NEXTA опубликовала призыв пойти в сторону Уручья, где расположен Военный городок и ведомственные дома сотрудников ОМОНа. Однако на призыв канала отреагировало около 300–400 человек.

Большая часть протестной колонны после пятичасового шествия по Минску решила дойти до проспекта Независимости и разойтись по домам. Свою роль сыграл и усиливающийся дождь. У ТЦ «Спектр» в Уручье в семь вечера начались задержания, ГАИ выставили заграждения на въезде в Военный городок, у всех водителей проверяли документы, сообщили «Известиям» очевидцы.

— То, что протест прошел относительно мирно и без провокаций в отношении силовиков, может свидетельствовать, что протестующие наконец поняли: бесперспективно лезть на рожон и провоцировать милицию, без эскалации лучше всем, — отметил в беседе с «Известиями» белорусский политолог Алексей Дзермант.

Он также подчеркнул: «народная инаугурация» Светланы Тихановской — не более чем перфоманс, на который официальные власти никак не отреагируют.

Регион без форума

28 сентября в Минске начнется ежегодный Форум регионов Белоруссии и России, однако в последний момент стало известно, что российские сенаторы приезжать в республику не намерены — мероприятие проведут в онлайн-формате. Как заявил «Известиям» первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, отмена поездки не связана с политической ситуацией в стране, причина — исключительно в пандемии.

— Перевод в онлайн-формат никак не скажется на эффективности мероприятия — мы уже привыкли проводить встречи через видеосвязь. Из-за роста заболеваемости коронавирусом мы решили не рисковать, — пояснил парламентарий. — Не исключаю, что среди тем, которые мы будем обсуждать с белорусскими коллегами, будет политическая ситуация в Минске, протесты. Планом это не предусмотрено, но всегда возможны беседы помимо регламента.

Lewis Joly Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Lewis Joly

Обсудить ситуацию в Белоруссии — правда, не с парламентариями из республики, а с французской прессой — в выходные решил и президент Франции Эммануэль Макрон.

— Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти, — заявил лидер Пятой республики в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Также Макрон заявил, что его «особенное уважение вызывают женщины, которые проводят шествия каждую субботу». 26 сентября в очередном женском марше приняло участие порядка 1–2 тыс. человек, по данным МВД Белоруссии, задержаны 150 участников шествия.

— Как опытный политик — незрелому, хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции, — парировал Александр Лукашенко в ответ на замечания из Елисейского дворца.

Президент Франции, следуя собственной логике, должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты», заметил глава Белоруссии.