Осеннее обострение: ЕС обсудил главные региональные проблемы

В Брюсселе начался двухдневный внеочередной саммит Европейского союза . Через две недели там должно пройти еще одно, уже плановое заседание европейских лидеров, а значит руководители стран-членов встретятся аж два раза за один месяц. При нынешней концентрации событий это объяснимо: обсудить все сюжеты последних месяцев за два дня и принять по ним какие-то решения невозможно. На повестке стоят отношения ЕС с Турцией в связи с обострением в Средиземноморье, взаимодействие с Китаем, кризис в Белоруссии и ситуация вокруг Алексея Навального — причем, как ни странно, средиземноморский и белорусский сюжеты друг с другом тесно связаны. Накануне в экстренном порядке к этим темам добавился еще и Нагорный Карабах.

Вопрос о санкциях

Обсуждение белорусского кризиса, который начался после президентских выборов 9 августа, в Евросоюзе в последнее время очевидно пробуксовывает . О том, что руководство республики столкнется с санкциями, Брюссель заявил почти сразу. Однако прошло почти два месяца, а меры так и не приняли .

В принципе, сам пакет уже давно согласован — он подразумевает заморозку активов и запрет на въезд в ЕС для тех белорусских руководителей, которые «ответственны за насилие [во время протестных акций], репрессии и фальсификации итогов президентских выборов». Собеседники «Известий» в структурах Евросоюза неоднократно подчеркивали, что ограничения коснутся конкретных людей, а не белорусского народа. Предварительно в санкционный список включили 40 официальных лиц, вошел ли в их число президент Александр Лукашенко, неизвестно.

Согласованные меры 27 европейских министров иностранных дел должны были одобрить на встрече 21 сентября, однако этого так и не случилось . А все потому, что против высказался Кипр , который требует от партнеров отреагировать на действия Турции в Средиземном море. Дело в том, что Анкара начала разведку газовых месторождений на спорных участках шельфа в восточной части Средиземноморья, против чего высказываются Греция и Кипр. Еще в начале лета последний призвал Брюссель ввести санкции против турецких компаний и людей, участвующих в геологоразведке. Евросоюз же отношения с Турцией обострять не хочет.

Как сообщило накануне саммита агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, Брюссель может «припугнуть Анкару ответными мерами, если она продолжит бурение и другие провокации в водах Кипра и Греции». Таким образом ЕС попытается убедить Никосию снять вето с белорусских санкций. Другая организация — НАТО — уже перешла к конкретным действиям: 1 октября альянс объявил о формировании двустороннего механизма для разрешения конфликта, который подразумевает работу горячей линии между Грецией и Турцией.

По оценке экспертов, вопрос о введении ограничений в адрес Минска пока остается открытым, однако белорусское руководство без рестрикций вряд ли останется.

— Думаю, что санкции, которые сохранялись против правящей элиты Белоруссии до 2016 года, будут снова введены , — сказал «Известиям» глава департамента Центральной и Восточной Европы фонда Фридриха Эберта, руководитель регионального Управления по безопасности и сотрудничеству в Европе (Вена), эксперт клуба «Валдай» Рейнхард Крумм. — Кризис в Белоруссии не разрешится сегодня или завтра. Поэтому санкции — это только вопрос времени.

По словам опрошенных «Известиями» европейских политиков, во внутрибелорусском конфликте Брюссель не нейтрален.

— Евросоюз поддерживает стремление белорусского народа к демократическим изменениям, — сказал «Известиям» замглавы комитета немецкого бундестага по делам ЕС Маркус Тонс . — Брюссель призывает белорусское политическое руководство включиться в диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Вместе с тем в объединении есть и те, кто высказывается против европейского участия . Как заявил «Известиям» чешский евродепутат Хинек Блашко, «Белоруссия — суверенное государство, и никто извне не может давать рецепт, как решать проблемы внутри страны».

Разная риторика

Другой вопрос на повестке — дело о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Эта тема дала повод говорить не только о новом расколе в отношениях Москвы и Брюсселя — их противостояние уже стало новой нормой, но о деградации контактов между РФ и Германией . Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая 29 сентября с трибуны Генассамблеи ООН, в очередной раз призвал Россию «предпринять больше усилий для расследования этого дела». «Подобный случай должен иметь последствия. Поэтому ЕС оставил за собой право на введение санкций», — сказал он.

Ситуация с Алексеем Навальным активизировала в Евросоюзе обсуждение механизма, аналогичного американскому «акту Магнитского». Его идея в том, чтобы вводить санкции в отношении тех, кто, по мнению Брюсселя, причастен к нарушению прав человека. По словам собеседников «Известий» в ЕС, сейчас согласовываются параметры этого механизма. На нынешнем саммите Евросоюз его не примет — по данным СМИ, итоговая реакция на это дело сведется к тому, что страны-члены осудят события, связанные с якобы отравлением оппозиционера.

В Москве заявления Брюсселя и перспективу новых санкций резко раскритиковали. Как заявил ранее «Известиям» постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, запуск этой схемы станет «очередным близоруким шагом, в одностороннем порядке ухудшающим и без того отнюдь не идеальные отношения России с Евросоюзом» . Российская сторона неоднократно посылала запросы Германии с предложениями о сотрудничестве. Но официальных ответов так и не последовало.

По делу Алексея Навального страны ЕС выступают с разной риторикой. Так, посол Франции в России Пьер Леви во время пресс-конференции в Екатеринбурге 30 сентября заявил: «Не только Европа, но и другие страны ждут прояснения ситуации. Но это не ухудшает отношения с Россией и не вредит тем стремлениям, которые у нас есть, в сфере развития экономики, сотрудничеству в области безопасности с Россией».

— Что касается ситуации с Навальным, то это дело отдельных стран ЕС, но не всего объединения. На саммите может быть принята общая резолюция, но не думаю, что Брюссель сможет принять какие-либо санкции прямо сейчас , — считает Рейнхард Крумм. — Не все страны поддерживают подобную инициативу. Скорее, санкции будут приниматься руководством конкретных стран.

Новые вводные

Еще один конфликтный вопрос — обострение в Нагорном Карабахе — возник на повестке саммита в последний момент. Как сообщают СМИ, по итогу встречи лидеры ЕС призовут стороны конфликта к «немедленному прекращению боевых действий», а третьи страны — не вмешиваться в ситуацию.

С таким заявлением 1 октября уже выступили лидеры России, США и Франции: Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали Азербайджан и Армению добросовестно и без предварительных условий возобновить переговоры при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Что касается Евросоюза, то в урегулирование этого конфликта он не вовлечен, а потому и влияние его там ограничено.

— Опять же Франция в этом вопросе действует самостоятельно. Возможное участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе усложняет вовлеченность ЕС, — отмечает Рейнхард Крумм. — Таким образом, сейчас у Евросоюза нет необходимых инструментов для того, чтобы каким-либо образом повлиять на противоборствующие стороны.