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Польский депутат попытался прорваться к беженцам через пограничников

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Депутат Сейма (парламента) Польши Франтишек Стерчевски попытался прорваться сквозь пограничников и передать гуманитарную помощь находящимся на границе с Белоруссией беженцам из стран Ближнего Востока. Видеоролик соответствующего содержания опубликовал журналист «Sputnik Белоруссия» Марат Касем в Telegram-канале.

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На представленных видеокадрах мужчина с большим пакетом бежит к польско-белорусской границе. Там ему дорогу преграждают сотрудники погранохраны. Депутат пытался убежать от военных, но они его догнали.

По словам задержанного политика, он хотел передать гуманитарную помощь беженцам.

Инцидент с депутатом прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что несмотря на то, что депутат пытался осуществить свой гуманитарный прорыв как заправский регбист, пограничники его предсказуемо остановили.

«Зато теперь он со своим ярким синим мешком будет героем СМИ и либеральной Европы», — отметил политик в своем Telegram-канале.

20 августа стало известно о нескольких десятках нелегальных мигрантов, застрявших между Польшей и Белоруссией. Они хотели пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. В итоге нелегалов заблокировали на нейтральной полосе.

24 августа Варшава заявила о намерении построить прочный забор высотой 2,5 м на границе с Белоруссией. Также в помощь пограничникам предоставят военнослужащих других родов войск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила прямой «вклад» Польши в обострение миграционного кризиса в Европе. Она подчеркнула, что за 2015–2020 годы в страны Европы переселились примерно 5,8 млн мигрантов, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко связывает ухудшение обстановки на границе с Польшей с ситуацией в Афганистане. Как отмечает «Газета.ру», афганцы через Белоруссию пытаются попасть на Запад, где «их обещали принять», полагает политик.

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