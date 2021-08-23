Граница недоверия: в ЕС разгорелся спор о беженцах из Афганистана

События в Афганистане пока не повлияли на миграционный поток в Европу. Об этом «Известиям» сообщили в Еврокомиссии (ЕК), отметив, что с особым вниманием следят за развитием событий в исламской республике. Власти ЕС уже заявили, что страны-члены должны отказаться от принудительной репатриации мигрантов-афганцев и увеличить квоты на прием беженцев. С этой позицией, однако, не согласились Австрия и Греция. В региональном совете Нижней Австрии «Известиям» заявили, что механизм депортации лиц, представляющих угрозу местному населению, необходимо сохранить. Афины и вовсе предлагают переселять беженцев в Турцию. Однако в ЕК тем не менее надеются найти компромисс.

Депортация и эвакуация

Из-за захвата власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в РФ) западным странам угрожает новая волна нелегальной миграции. Некоторые опасаются, что повторится 2015 год, когда Европе пришлось открыть двери для сирийцев после «арабской весны». Огромное количество афганцев оставаться на родине при новой власти тоже не желают. Некоторые даже предпочли повиснуть на шасси американского самолета, лишь бы не отдавать свою жизнь под контроль талибов.

Евросоюз, провозглашающий себя главным защитником прав человека, уже забил тревогу и призвал страны постепенно готовиться к возможному приему гостей. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон во время встречи глав МИД стран ЕС 18 августа заявила, что страны объединения должны активизировать свои усилия — отказаться от принудительной репатриации мигрантов в Афганистан и увеличить квоты на прием беженцев.

На вопрос «Известий», ожидают ли в Евросоюзе такую же волну миграции, как шесть лет назад, в Еврокомиссии заявили, что пока события в Афганистане на миграционный поток в Европу не повлияли, тем более в первой половине года на границах стран союза уже зарегистрировали более 4 тыс. незаконных пересечений границы афганскими гражданами.

— Однако ситуация в Афганистане быстро развивается. Восстановление безопасности и гражданского порядка с соблюдением основных прав — приоритет политики ЕС. Мы с большой обеспокоенностью следим за событиями в этой стране, — подчеркнули в ведомстве.

По данным ЕК, в Афганистане сохраняется чрезвычайно высокий уровень внутренних перемещений. Порядка 3 млн афганцев стали вынужденными переселенцами внутри этой страны в конце прошлого года и около 550 тыс. — с начала нынешнего. При этом, как подчеркнули в Еврокомиссии, эмиграция из Афганистана по-прежнему очень ограничена, так как границы с Ираном и Пакистаном практически закрыты. Политическая ситуация в стране определит дальнейшие передвижения за ее пределы, заявили «Известиям» в ведомстве.

Некоторые европейские государства уже начали действовать. В МВД Финляндии сообщили, что иммиграционная служба страны приостанавливает депортацию в Афганистан мигрантов и пересмотрит ранее выданные отказы в связи с политической ситуацией в исламской республике.

Самой радушной пока оказалась Великобритания, не так давно покинувшая ЕС. Ее правительство уже согласовало программу, которая предполагает переселение в королевство 20 тыс. беженцев из Афганистана.

Граница недоверия Фото: REUTERS/U.S. Marine Corps/1stLt. Mark Andries

Германия, известная своей гостеприимной политикой, пока продолжает эвакуировать людей из Афганистана. Утром 20 августа МИД ФРГ сообщил, что бундесвер вывез из Кабула уже 1649 человек из 38 государств, среди них 100 граждан ЕС и 160 человек из третьих стран. Тем не менее позиция Ангелы Меркель в отношении мигрантов из республики пока осторожна. 16 августа канцлер заявила, что правительство Германии будет тесно сотрудничать с соседними с Афганистаном странами. Политик отметила, что сначала нужно обсудить безопасные варианты для беженцев неподалеку от их родного государства, а уже затем можно будет продумывать возможности их перемещения в Европу.

Не повторить 2015-й

Некоторые страны Евросоюза уже восприняли в штыки заявления о необходимости отказаться от принудительной репатриации мигрантов в Афганистан и увеличить квоты на прием беженцев. Пережившая террористическую атаку осенью 2020 года Австрия сразу после трагических событий взялась за ужесточение миграционной политики. Еще одним катализатором процесса послужило убийство 13-летней девочки в Вене подростками из Афганистана летом 2021 года. Тогда в кабинете главы правительства республики Себастьяна Курца «Известиям» сообщили, что за «борьбу с нелегальной миграцией как в стране, так и на уровне ЕС, а также за депортацию беженцев в Афганистан» выступает непосредственно канцлер. Приход талибов в Кабул позицию Вены не изменил.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер выступил категорически против допуска новых беженцев и настоял на продолжении депортации преступников и отказе просителям убежища из Афганистана.

— Австрия продолжает депортировать афганцев в соответствии с европейскими законами, — заявил он за день до совещания глав МИД ЕС. — Нет причин, по которым афганец должен приехать в Австрию сейчас.

Граница недоверия Фото: REUTERS/Polizia di Stato

По его словам, помощь должна исходить из соседних с Афганистаном стран.

Член регионального совета Нижней Австрии по вопросам миграции Готфрид Вальдхаусл (FPÖ) в беседе с «Известиями» подчеркнул, что 2015 год не должен повториться. Из-за устаревшей, по его мнению, Европейской конвенции о правах человека от 1950 года процедура депортации крайне сложна и последствия этого Австрия (и, вероятно, все страны ЕС) ощущает почти каждый день.

— После миграционной волны в 2015–2016 годах бесчисленное количество соискателей убежища с высоким уровнем криминального потенциала хлынули в страну, выражая благодарность с помощью грубой силы. Именно поэтому депортации, в том числе лиц, ищущих убежища, которые совершили уголовные преступления, по-прежнему необходимо осуществлять, — подчеркнул политик.

Открывать двери афганцам не собираются и в Афинах. Министр миграции Греции Нотис Митарачи еще 17 августа заявил, что страна не хочет становиться отправной точкой для афганцев, ищущих пристанище в ЕС. Политик призвал государства объединения к единому ответу на кризис. Он также предложил альтернативное решение — доставлять лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, в Турцию. Президент Реджеп Эрдоган 19 августа, в свою очередь, призвал европейские страны взять ответственность за бегство афганцев от талибов на себя, предупредив, что Турция европейским «складом беженцев» не станет.

Граница недоверия Фото: REUTERS/Murad Sezer

В Еврокомиссии на вопрос «Известий» о том, как планируется справляться с разногласиями внутри объединения, заявили, что надеются найти компромисс.

— Мы работаем над комплексным подходом к урегулированию нынешнего кризиса в Афганистане. Эти вопросы обсуждаются на политическом уровне. Кроме того, ЕК постоянно поддерживает контакт с председателем Евросовета, чтобы способствовать дальнейшим обсуждениям в ближайшие дни, — подчеркнули в ведомстве.

Тем временем, как отмечает Euronews, пограничные войска Греции находятся в состоянии боевой готовности, чтобы избежать повторения ситуации шестилетней давности. В МВД страны «Известиям» не предоставили оперативного комментария.