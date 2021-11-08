В Кремле назвали непростой ситуацию с мигрантами в Белоруссии

Ситуация с мигрантами в Белоруссии непростая, большой груз ложится на плечи властей республики, которые принимают все необходимые меры. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не сомневаемся, что миграционные службы Белоруссии принимают необходимые меры, чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Мы также не сомневаемся, что учитываются соображения безопасности и возможная обеспокоенность в связи с тем, что эти мигранты могут перетекать и на нашу территорию. Меры принимаются, ситуация непростая, и большой груз ложится на плечи белорусских властей», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день погранкомитет Белоруссии сообщил о том, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Отмечалось, что принимаются все меры, чтобы обеспечить сообщение между странами, а также безопасность людей, двигающихся вдоль дороги.

При этом глава МИД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио указал на то, что власти Белоруссии якобы хотят довести ситуацию на границе до жертв. Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что Варшава фиксирует подготовку массового штурма нелегальными мигрантами границы со стороны Белоруссии. По его словам, движение колонны — попытка силового вторжения в Польшу.

29 октября официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг заявления Польши о провокациях на границе со стороны Минска.

17 сентября польский премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.

Кроме того, в связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов.