В Польше созван антикризисный штаб из-за мигрантов на границе с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией. Об этом 8 ноября сообщила на своем сайте газета RP.

В настоящее время 100% сил территориальной обороны готовы к действиям. На границе рассредоточены бойцы трех бригад.

По словам главы МВД Польши Мариуша Каминского, власти наблюдают за приграничным пунктом пропуска Кузница несколько дней. Силовики готовы к любому сценарию.

«Жесткая защита границы — наш приоритет. Увеличили количество пограничников, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности», — предупредил он в Twitter.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о присутствии 12 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией.

В настоящее время движение на пропускном пограничном пункте приостановлено.

Ранее в этот день Погранкомитет Белоруссии сообщил о движении многочисленной группы беженцев с вещами вдоль трассы к границе с Польшей. Минск принимает все меры, чтобы обеспечить сообщение между странами, а также безопасность людей, двигающихся вдоль дороги. Позднее сообщалось, что мигранты покинули белорусскую территорию и вошли в Польшу.

17 сентября Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

В связи с миграционным кризисом в июле в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне и начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов.