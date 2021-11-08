Прямой эфир
Общество
Песков прокомментировал сведения о сокращении сроков действия QR-кодов
Мир
В ФРГ заявили об опасениях затягивания сертификации СП-2 из-за вмешательства ЕС
Экономика
В России модернизируют службу занятости населения
Общество
В Кремле сочли преждевременным оценивать итоги нерабочих дней в России
Интернет
Google и Telegram грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента
Культура
Совет попечителей МХАТ им. М. Горького прекращает отношения с театром
Мир
Американские корабли Mount Whitney и Porter вошли в Грузию под гимн США
Общество
В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19
Мир
Зеленский обвинил СССР в «неправильном» освобождении Киева от нацистов
Спорт
Путин поздравил боксера Петровского с победой на чемпионате мира

В Польше созван антикризисный штаб из-за мигрантов на границе с Белоруссией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией. Об этом 8 ноября сообщила на своем сайте газета RP.

Заборная война: почему Польша решила отгородиться от Белоруссии
К патрулированию границы Варшава привлекла военнослужащих

В настоящее время 100% сил территориальной обороны готовы к действиям. На границе рассредоточены бойцы трех бригад.

По словам главы МВД Польши Мариуша Каминского, власти наблюдают за приграничным пунктом пропуска Кузница несколько дней. Силовики готовы к любому сценарию.

«Жесткая защита границы — наш приоритет. Увеличили количество пограничников, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности», — предупредил он в Twitter.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о присутствии 12 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией.

В настоящее время движение на пропускном пограничном пункте приостановлено.

Ранее в этот день Погранкомитет Белоруссии сообщил о движении многочисленной группы беженцев с вещами вдоль трассы к границе с Польшей. Минск принимает все меры, чтобы обеспечить сообщение между странами, а также безопасность людей, двигающихся вдоль дороги. Позднее сообщалось, что мигранты покинули белорусскую территорию и вошли в Польшу.

17 сентября Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

В связи с миграционным кризисом в июле в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне и начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021