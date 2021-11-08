Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией с 9 ноября

Польша закрывает пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией, сообщает Пограничная стража страны.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе, с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября с 7:00 (9:00 мск) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице", - говорится в сообщении.

"Путешественники должны направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках", - уточнили пограничники.

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