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Мигранты начали резать проволоку на границе Польши и Белоруссии

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Мигранты, пытающиеся попасть из Белоруссии в Польшу, начали резать колючую проволоку на границе двух стран. В ответ польские военные применяют слезоточивый газ. Это следует из видео, которое 8 ноября было опубликовало минобороны Польши в Twitter.

Отмечается, что обстановка на границе накаляется. Также мигранты используют бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит. Кроме того, отогнать толпу пытаются с помощью вертолетов.

Ранее в этот день стало известно, что многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии движется вдоль трассы к границе с Польшей. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес. Со стороны Белоруссии был привлечен резерв гродненской пограничной группы для обеспечения безопасности на участке границы.

Польская Gazeta.pl заявляет о том, что у мигрантов якобы нет возможности отправиться на официальный пограничный переход в Кузнице, куда они намеревались попасть. В связи с этим возникает давка и наблюдаются волнения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

При этом глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных подчеркнул, что Белоруссия в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной. По его словам, страна пытается сократить поток мигрантов, но не может остановить его полностью.

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