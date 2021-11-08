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В Белоруссии отказались считать себя стороной миграционного кризиса

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Белоруссия в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил «Известиям» глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных.

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«То, что Литва делает для охраны собственной границы, — это их суверенное право. При этом в контексте миграционного кризиса Белоруссия не является участвующей стороной. Мигранты увидели возможность использования Белоруссии как транзита и этим занимаются. Со своей стороны мы пытаемся сократить поток мигрантов, но не можем остановить его полностью», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии движется вдоль трассы к границе с Польшей. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес. Со стороны Белоруссии был привлечен резерв гродненской пограничной группы для обеспечения безопасности на участке границы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

17 сентября Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.

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