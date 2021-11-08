Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили Бюро национальной безопасности (BBN) республики.

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14:30 (16:30 мск — Ред.) в BBN, встретится с премьер-министром, министрами и главами служб», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Как пишет БелТА со ссылкой на слова самих мигрантов, конечная цель многих нелегалов — Германия. Один из них также рассказал, что в группе около 1,5 тыс. человек.

Ранее в этот день стало известно, что многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии движется вдоль трассы к границе с Польшей. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес. Со стороны Белоруссии был привлечен резерв гродненской пограничной группы для обеспечения безопасности на участке границы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

В свою очередь, глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Белоруссия в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной. По его словам, страна пытается сократить поток мигрантов, но не может остановить его полностью.

Госпогранкомитет Белоруссии также не исключил провокаций со стороны Польши для оправдания применения силы в отношении беженцев. В ведомстве заверили, что КПП в настоящий момент работают штатно.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.