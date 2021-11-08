Минск допустил провокации Польши из-за ситуации с беженцами на границе

Госпогранкомитет Белоруссии не исключает провокаций со стороны Польши для оправдания применения силы в отношении беженцев. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в ведомстве.

Белоруссия предпринимает меры для безопасности в районе нахождения беженцев и недопущения провокаций на границе, добавили в погранкомитете.

КПП работают штатно, уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день стало известно, что многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии движется вдоль трассы к границе с Польшей. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес. Со стороны Белоруссии был привлечен резерв гродненской пограничной группы для обеспечения безопасности на участке границы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

17 сентября Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.