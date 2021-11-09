Литва ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах

Вильнюс во вторник, 9 ноября, объявил о введении в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения из-за кризиса, связанного с нелегальными мигрантами.

«Решение принято с учетом обострения ситуации в районе границы, передаем его на утверждение парламента»,— отметила премьер страны Ингрида Шимоните, комментируя решение правительства Литвы.

8 ноября стало известно, что многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии движется вдоль трассы к границе с Польшей. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес. Со стороны Белоруссии был привлечен резерв гродненской пограничной группы для обеспечения безопасности на участке границы.

В тот же день в Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

Позднее Литва начала передислокацию сил по охране границы в связи с движением находящихся в Белоруссии больших групп нелегальных мигрантов.

Начальник Службы охраны госграницы при литовском МВД генерал Рустамас Любаевас заявил, что информация о колоннах мигрантов появилась еще в выходные, после чего сразу началась подготовка к различным сценариям развития событий.

В свою очередь глава МВД республики Агне Билотайте сообщила, что ведомство предложит ввести в Литве чрезвычайное положение, пишет National Post.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб.

Литва и Польша ранее неоднократно заявляли, что столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. 28 августа военнослужащие Польши установили колючую проволоку на границе для борьбы с нелегальным мигрантами. В Литве власти объявили экстремальную ситуацию и начали устанавливать стену.