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Польша поставила колючую проволоку на границе с Белоруссией

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Военнослужащие Польши установили колючую проволоку на границе с Белоруссией.

На кадрах видеозаписи можно наблюдать, как польские военные устанавливают металлические опоры и крепят их на колючую проволоку.

Отмечается, что соответствующая мера направлена на борьбу с нелегальным мигрантами, о чем в четверг, 26 августа, сообщал портал Ruptly.

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Как указал премьер-министр Польши Матешуа Моравецкий, польское правительство продолжает придерживаться жесткой политической риторики по вопросу нелегальной миграции, и в перспективе Варшава будет бороться с незаконным въездом на территорию страны.

Дополнительно отмечается, что большая часть нелегальных беженцев были афганцами.

Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов. Также о строительстве забора на границе с Белоруссией заявили и в Польше.

Согласно данным литовских пограничников, число нелегалов в стране выросло более чем в 10 раз по сравнению с 2020 годом. Власти Литвы обвиняют в сложившейся ситуации правительство Белоруссии, которое использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывает на этом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения Белоруссии со стороны Литвы и Евросоюза по якобы содействию потоку нелегалов нелепы. В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр».

17 августа Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы опубликовала кадры с вытеснением белорусскими погранвойсками группы беженцев на территорию республики. В связи с произошедшим Вильнюс направил Минску ноту протеста. В СОГГ указали, что силовики вытеснили мигрантов в Литву, а затем сами незаконно пересекли границу. Подобный инцидент МВД страны назвало провокацией.

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