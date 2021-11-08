Переходит границы: как беженцы обострили отношения Белоруссии и ЕС

У Минска вызывает беспокойство тот факт, что под прикрытием миграционного кризиса страны НАТО стягивают войска на границе с Белоруссией (РБ). Об этом «Известиям» заявили в парламенте республики, отметив, что Минск, наоборот, пытается сократить поток нелегалов . 8 ноября сотни беженцев из стран Ближнего Востока попытались прорваться с территории РБ в ЕС через Польшу. Польское министерство обороны повысило уровень боевой готовности войск. Соседняя Литва направила войска к границам Польши и Белоруссии. Как пояснили опрошенные «Известиями» эксперты, из-за непродуманной миграционной политики Варшавы и Вильнюса потоки нелегалов будут только увеличиваться . В Еврокомиссии «Известиям», однако, заявили, что обвиняют в кризисе непосредственно режим Александра Лукашенко и продолжают обсуждать новые санкции против Минска.

Под прикрытием

8 ноября многочисленная группа беженцев двинулась по территории Белоруссии в направлении границы с Польшей . К вечеру число нелегалов, по данным белорусских СМИ, увеличилось до 3 тыс.

В ответ на это польское министерство обороны повысило уровень боевой готовности войск , а премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб. В Варшаве было принято решение перебросить на границу с Белоруссией борцов с террористами . Сотрудники Пограничной стражи Польши сообщили, что группы нелегальных мигрантов предпринимали попытки силового проникновения в страну. «На границе дежурят уже более 12 тыс. солдат. Мы повысили уровень боевой готовности. Совместно с МВД мы подготовлены к обороне польской границы», — отметил Матеуш Моравецкий.

Переходит границы Мигранты на границе с Польшей в Гродненской области, Беларусь Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov

Соседняя Литва также направила войска к границе с Польшей и РБ . МВД Литвы предложило ввести в стране чрезвычайное положение из-за большого потока нелегальных мигрантов. В МИД и МВД Польши и Литвы «Известиям» не предоставили оперативных комментариев.

Пограничный комитет РБ, в свою очередь, сообщил, что « белорусская сторона принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали ». По данным местных СМИ, на белорусскую границу для усиления прибыли военнослужащие внутренних войск страны.

Справка «Известий» Миграционный кризис на границе ЕС с Белоруссией обострился летом 2021 года. По некоторым данным, в этом году литовскую границу перешло не менее 4 тыс. нелегальных мигрантов — почти в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020-ый. В Польшу, по последним данным, с начала текущего года нелегально попасть из Белоруссии пытались более 30 тыс. человек. ЕС обвиняет в происходящем непосредственно режим президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы так Минск отвечает на санкции Евросоюза и авиационную блокаду.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил 8 ноября, что белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. Минск же считает, что ЕС пытается таким образом переложить ответственность за провалы миграционной политики .

— Т о, что Литва делает для охраны собственной границы — это их суверенное право. При этом в контексте миграционного кризиса Белоруссия не является участвующей стороной . Мигранты увидели возможность использования Белоруссии как транзита и занимаются этим. Со своей стороны, мы пытаемся сократить поток мигрантов, но не можем остановить его полностью , — заявил «Известиям» глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных.

Однако, как отметил политик, под прикрытием миграционного кризиса ряд государств НАТО увеличивает численность вооруженных сил на границе с Белоруссией. В случае обострения ситуации Минск будет готов принять ответные меры совместно с РФ.

— Безопасность — это формула, которая предполагает равенство наступательных и оборонительных вооружений. Безусловно, концентрация военной техники и армейских подразделений на границе нас беспокоит. Но мы полагаем, что наша совместная оборонная политика с РФ и подписанные 4 ноября документы главами наших государств — эффективный ответ на подобные действия , — подчеркнул Андрей Савиных.

Переходит границы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Напомним, президенты Белоруссии и России 4 ноября подписали военную доктрину Союзного государства, а также интеграционный декрет по союзным программам.

Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе с Польшей в законном русле . «Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, следят ли за происходящим в Кремле и есть ли опасения для России в этом контексте.

Тем временем представитель НАТО 8 ноября заявил журналистам, что Белоруссия использует «гибридную тактику» в виде нелегальных мигрантов на границе с ЕС. Альянс продолжает следить за развитием событий. Хотя бывший глава Еврокомиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск сказал, что уже считает необходимым созвать консультации в рамках НАТО по миграционному кризису на польско-белорусской границе.

Только начало

Для защиты границ польские военные установили забор из колючей проволоки, однако, как видно на кадрах, появившихся в Сети, беженцы стали буквально разрушать ее кусачками . В ответ силовики распылили слезоточивый газ. К вечеру в интернете появились кадры, как нелегалы разбили лагерь в лесу на белорусской стороне.

Как заявил «Известиям» белорусский политолог Александр Шпаковский, в дальнейшем стоит ждать попытки прорывов еще больших групп мигрантов. Не исключено и встречное насилие со стороны беженцев в отношении сотрудников пограничных служб.

— До этого мигранты пытались пробираться на территорию ЕС малыми группами. После того, как они столкнулись с беспрецедентным насилием со стороны польских и литовских пограничных служб, они поменяли тактику. Теперь мигранты координируются с помощью интернета, собираются в большие группы и пытаются прорвать границу ЕС с тем, чтобы подать прошение на получении убежища. А это им гарантировано международными нормативно-правовыми актами, среди подписантов которых есть Литва и Польша, — подчеркнул эксперт.

Переходит границы Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov

По его словам, литовские и польские пограничники практически применяют пытки к беженцам — избивают, лишают одежды в холодное время года, стреляют в них из нелетального оружия, травят слезоточивым газом и собаками.

— Нам представляется, что действия коллективного Запада должны соответствовать его обещаниям и социальным гарантиям. Нас удивляет реакция литовских и польских властей. Это вопиющее нарушение прав человека , на которое, к слову, ЕС не обращает внимания. Хотя в результате действий пограничников погибают люди, — добавил Александр Шпаковский.

Руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко отметил в беседе с «Известиями», что причина эскалации ситуации на границе ЕС с Белоруссией — неразумность миграционной политики, которую демонстративно вели Литва и Польша.

— Сам кризис возник еще в 2015 году. 8 ноября 2021-го была совершена попытка массового прорыва границы, но это не новый кризис. Запад бомбил их страны и обещал им демократию. Последствия мы видим. Это только начало. И вместо того, чтобы обвинять в происходящем Белоруссию, как говорится, посмотрите на себя, — подчеркнул политолог.

По его словам, многие годы РБ сдерживала поток. Однако сейчас диалог между странами закрыт, хотя Белоруссия постоянно призывает сесть за стол переговоров и Польшу, и Литву, и Латвию .

Путь в Германию

Столпившаяся группа мигрантов у польской колючей проволоки пыталась объяснить свои намерения, скандируя: «German!». Их желанный пункт назначения — не Польша, а ФРГ. Германия на этот крик о помощи реагирует нетривиально — МВД ФРГ активно продвигает идею ввода новых санкций ЕС против Минска . А представитель МИД Германии Андреа Зассе на брифинге в Берлине 8 ноября заявила, что ее страна выступает за коллективный ответ ЕС на ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Речь может идти как «о продлении санкций» против Минска, так и о помощи странам в защите внешних границ союза.

В Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» заявили, что в Евросовете продолжаются обсуждения поправок к существующим санкциям против Белоруссии и «их адаптации к новым угрозам, исходящим от режима Александра Лукашенко, включая содействие нелегальной миграции».

Переходит границы Мигранты на границе с Польшей в Гродненской области, Беларусь Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov

Речь идет о санкциях против белорусских авиакомпаний и туроператоров за якобы организацию переброски тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока в ЕС. Напомним, после принудительной посадки самолета «Ryanair» в Минске в конце мая Евросоюз ввел жесткие ограничения в отношении белорусских авиалиний. Им запретили использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Однако непосредственно в санкционный список Евросоюз пока не внес ни одного белорусского перевозчика.

— Мы неоднократно подчеркивали, что ЕС категорически отвергает попытки использовать людей в политических целях. Мы не можем принять попытки режима Лукашенко содействовать незаконной миграции в ЕС. ЕС использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для реагирования на инструментализацию незаконной миграции. Это включает меры в различных областях политики. Например, визы, торговля, развитие, финансовая помощь и даже санкции, если это необходимо, — заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.