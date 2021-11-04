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С народом и в единстве: Путин посетил Севастополь и встретился с Лукашенко

РФ и Белоруссия утвердили 28 интеграционных программ
Фото: пресс-служба администрации президента РФ
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С народом и в единстве: Путин посетил Севастополь и встретился с Лукашенко
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2021-11-04 19:25:29
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Россия и Белоруссия в День народного единства согласовали 28 интеграционных программ по линии Союзного государства. По словам Владимира Путина, который в праздник отправился в Севастополь, Москва и Минск уже достигли серьезного прогресса по энергоносителям. В результате соседняя республика получает голубое топливо из РФ по более низким ценам, чем другие европейские государства. Стороны намерены и дальше развивать сотрудничество по целому спектру вопросов, включая сферу миграционной политики и обороны.

Пандемийные условия

Самый молодой государственный праздник, который отмечают с 2005 года, в 2021-м совпал с нерабочими днями, объявленными в России на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от коронавируса. Таким образом, День народного единства в этом году проходит в особых условиях: без массовых мероприятий и праздничных гуляний граждан на центральных улицах российских городов.

Тем не менее, многие акции состоялись в виртуальном формате. Например, онлайн-фестиваль «Кухни народов России», который дает возможность гурманам ознакомиться с традиционными блюдами, приготовленными в разных уголках страны. Кроме того, к 4 ноября были подготовлены различные трансляции из музеев, парков и выставочных залов.

С народом и в единстве
онлайн-фестиваль «Кухни народов России»

Онлайн-фестиваль «Кухни народов России»

Фото: пресс-служба «Гастрономической карты России»
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Стоит отметить, что многие россияне за 16 лет по-прежнему не привыкли как-то по-особенному праздновать эту дату. Согласно последнему опросу Фонда «Общественное мнение» свыше 70% россиян заявили, что относятся к празднику просто как к дополнительному выходному. А между тем, именно 4 ноября 1612 года войска Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили столицу от польских интервентов. И с исторической точки зрения события начала XVII века имеют особое значение для России, поскольку тогда удалось сохранить суверенитет страны и открыть дорогу для ее дальнейшего развития.

Вместе сильнее

Владимир Путин в День народного единства отправился из Сочи, где он на этой неделе провел серию военных совещаний, в Севастополь. Здесь президент возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России, который был открыт в апреле на побережье Карантинной бухты.

Центральная часть скульптурной композиции включает в себя две мужские фигуры, олицетворяющие противоборствующие стороны Гражданской войны, и возвышающуюся на постаменте над ними статую — образ матери-России, призывающей к примирению своих сыновей. На подножии начертаны слова «Мы единый народ, и Россия у нас одна» и зажжен вечный огонь. Отсюда президент обратился ко всем гражданам страны, не только поздравив их с национальным праздником, но и рассказав о важности сплоченности народа и преодоления сложных этапов в истории государства.

С народом и в единстве
Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику

Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику, посвященному погибшим в Гражданской войне 1918–1920 годов, в Карантинной бухте

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Благодаря сплоченности наш народ достигал потрясающих высот в экономике, науке, технологиях и культуре. Особая миссия в консолидации нашего общества, в укреплении ценностей, которые нас объединяют, всегда принадлежала служителям традиционных религий России, — заявил Владимир Путин.

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Тем не менее, в России были периоды, когда единство народа подтачивалось тяжелейшими событиями и испытаниями, отметил он. Одним из них стала революция 1917 года и запылавшая в результате нее новая «смута» — Гражданская война, добавил президент.

В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее — так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь, — продолжил глава РФ, напомнив, что крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий.

При этом, она остается вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости, подчеркнул Владимир Путин.

С народом и в единстве
Путин

Владимир Путин, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков (справа) и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов (слева) на территории мемориального комплекса, посвященного погибшим в Гражданской войне 1918–1920 годов, в Карантинной бухте

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму — они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа, — завершил свое выступление президент. — Искренне поздравляю с праздником севастопольцев, крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей России!

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На шаг вперед

В День народного единства глава России также принял участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Во время мероприятия, которое прошло в режиме видеоконференции, президенты РФ и Белоруссия утвердили «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.

Речь идет о 28 Союзных программах, нацеленных на проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, на согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.

С народом и в единстве
Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства 

Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by

При этом, Москва и Минск достигли серьезного прогресса в создании единых рынков нефти и газа. Сейчас Белоруссия получает голубое топливо из РФ в 3–4 раза дешевле, чем другие европейские страны, и в 7–10 раз дешевле цен спотового рынка. Российский природный газ в 2022-м для республики будет стоить столько же, сколько и в 2021-м. Сейчас Минск платит по $128,5 за 1 тыс. куб. м.

Реализация упомянутых отраслевых интеграционных программ позволит России и Белоруссии создавать равные, унифицированные условия ведения бизнеса. Экономики двух стран начнут функционировать на основе общих согласованных правил и норм, что откроет новые, действительно широкие перспективы для их поступательного развития и даст большой положительный эффект, который ощутят все без исключения отрасли, — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, важно в полной мере обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения граждан обеих стран и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере. Ведь полноценная экономическая интеграция невозможна без продвижения вперед в вопросах создания единого миграционного и визового пространства, заметил глава РФ.

С народом и в единстве
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для Минска развитие Союзного государства остается важнейшим приоритетом. Глава республики также сообщил о намерении провести референдум по белорусской Конституции в феврале следующего года.

— Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности, — заявил Александр Лукашенко, который во время видеоконференции рассказал о готовности посетить Крым.

Принятие 28 программ играет важную роль для развития Союзного государства, пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, их реализация положительно скажется на экономике обоих государств и, в частности, позволит создать новые производственные мощности и рабочие места в России и Белоруссии.

С народом и в единстве
Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Это исторический день. Очень важно понимать, почему работа по этим программам велась так долго. Это не декларация о намерениях, это не громкие слова об интеграции. Это конкретные шаги, направленные на настоящую интеграцию, которая должна улучшить жизни граждан. Они содержат очень много практичных вещей, — сказал «Известиям» зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич.

По словам Владимира Путина, Российская Федерация и Республика Беларусь также продолжат совместно противостоять попытками вмешательства в дела двух стран. Между тем, Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск намерены усилить региональную группировку войск, которая, по его мнению, остается надежным щитом для всего постсоветского пространства. Глава РФ же заявил, что Россия готова включить в состав экипажа Международной космической станции белорусского космонавта.

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