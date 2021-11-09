В Белоруссии отвергли обвинения Польши в ситуации с мигрантами

Обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и их причастности к миграционному кризису бездоказательны. Об этом сообщили во вторник, 9 ноября, в минобороны Белоруссии.

«Белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными», — указано в заявлении ведомства, опубликованном на сайте ведомства.

Минобороны республики подчеркнуло, что министерство национальной обороны Польши не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень.

Кроме того, в белорусском ведомстве пояснили, что накануне вечером по инициативе польской стороны в Варшаве состоялась встреча атташе по вопросам обороны при посольстве Белоруссии в Польше Алексея Бортника с представителями польского министерства национальной обороны.

«При этом каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было». — заключили в минобороны Белоруссии.

В ведомстве также указали, что размещение Польшей 10 тыс. военных у совместной границы является существенной военной деятельностью, тогда как Минск не получил от Варшавы ни уведомления, ни приглашения наблюдателей.

Ранее в этот день МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Данный призыв прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая задалась вопросом, призывает ли Варшава к санкциям в отношении бывшего президента США Джорджа Буша-младшего и Пентагона.

Военная операция США в Ираке началась в 2003 году при администрации Буша-младшего. Ее целью было свержение главы государства Саддама Хусейна. Война вызвала массовый исход беженцев из страны, тогда как в настоящее время около 200 мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана идут вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго.

8 ноября пограничная стража Польши сообщила, что с утра следующего дня пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Пограничный комитет Белоруссии в свою очередь не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также в понедельник созвал антикризисный штаб, страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.