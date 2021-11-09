Мигранты двинулись вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши

Около 200 мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана начали движение вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузги. Видео происходящего опубликовал во вторник, 9 ноября, РЕН ТВ.

«Люди идут целыми семьями, есть даже грудные дети. У них почти нет сил, очень мало еды и воды. Они идут по лесу», — сообщает телеканал.

Отмечается, что до пограничного пункта Польши им осталось пройти около трех-четырех километров.

Ранее пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Пограничный комитет Белоруссии, в свою очередь, не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

До этого сообщалось, что мигранты, которые пытаются прорваться в Польшу со стороны Белоруссии, разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница, недалеко от пограничного КПП.

О том, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей, сообщил пограничный комитет Белоруссии. При этом отмечалось, что пограничники принимают все меры, чтобы обеспечить сообщение между странами, а также безопасность людей, двигающихся вдоль дороги.

Польская Gazeta.pl объяснила давку и волнения тем, что у мигрантов якобы нет возможности отправиться на официальный пограничный переход в Кузнице, куда они намеревались попасть.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.