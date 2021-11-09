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Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации с мигрантами

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Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе с Белоруссией своими силами и попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении этого вопроса. Об этом 9 ноября сообщил в интервью немецкому таблоиду Bild глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

«Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом же деле это работа Еврокомиссии, поэтому я призываю ЕС принять меры», — сказал он.

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Как подчеркнул министр внутренних дел ФРГ, на наплыв мигрантов Варшава отреагировала правильно. При этом он отметил необходимость в «структурной безопасности границ» и призвал публично поддерживать поляков, поскольку Берлин, по его словам, «не может критиковать республику за защиту внешней границы ЕС допустимыми средствами».

Ранее во вторник МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

В этот же день министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил журналистам, что мигранты, находящиеся в стране, не нарушают законы.

В свою очередь призыв польского МИДа о санкциях прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она задалась вопросом, призывает ли Варшава к санкциям в отношении бывшего президента США Джорджа Буша-младшего и Пентагона.

Военная операция США в Ираке началась в 2003 году при администрации Буша-младшего. Ее целью было свержение главы государства Саддама Хусейна. Война вызвала массовый исход беженцев из страны.

В настоящее время около сотни мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана идут вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго. Ранее пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом.

Между тем Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва. Варшава и Вильнюс не намерены принимать граждан других государств, не имеющих законных оснований на въезд, отметил власти Польши и Литвы.

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