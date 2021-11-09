Постпред Польши анонсировал обсуждение в ООН ситуации с мигрантами на границе

Послы стран-членов Евросоюза в ООН обсудят ситуацию с мигрантами на восточной границе ЕС с Белоруссией. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский.

«Сегодня по просьбе Республики Польша послы стран ЕС, аккредитованные при ООН в Нью-Йорке, обсудят ситуацию на восточной границе Польши и совместные действия на форуме Организации в сотрудничестве с государствами-членами, в том числе с СБ ООН», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Кроме того, Вильнюс объявил о решении ввести в приграничных районах режима чрезвычайного положения.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами и попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса.

В свою очередь, в минобороны Республики Беларусь указали на то, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана идут вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва. Варшава и Вильнюс не намерены принимать граждан других государств, не имеющих законных оснований на въезд, отметил власти Польши и Литвы.

Глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных в беседе с «Известиями» подчеркнул, что республика в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной.