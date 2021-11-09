Лавров прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой должен быть урегулирован при соблюдении норм международного гуманитарного права. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать, откуда ноги растут, как у нас говорят», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с секретарем святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

Кроме того, глава российского МИДа призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов в вопросе миграционного кризиса.

Ранее в этот день в Погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ. Также указывалось, что на беженцев оказывали психологическое давление.

В Погранкомитете добавили, что на польской стороне напротив лагеря беженцев расположилась цепь польских силовиков и находится боевая военная техника. В минобороны Белоруссии указывают на размещение 12 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы, что стало значительной военной деятельностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию на границе напряженной и тревожной. По его словам, это требует очень ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана расположились вдоль белорусско-польской границы возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Литва решила ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами, и попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса. Помимо этого польский постпред при ООН Кшиштоф Щерский рассказал, что послы стран — членов Евросоюза в ООН обсудят ситуацию с мигрантами на восточной границе ЕС с Белоруссией.

В минобороны Республики Беларусь указали на то, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны.