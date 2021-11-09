Песков назвал тревожной ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Ситуация на белорусско-польской границе, безусловно, напряженная, тревожная. Об этом заявил во вторник, 9 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

По его словам, это требует очень ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение.

«Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная <…> И, конечно, в данной ситуации самое главное, всё-таки, жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы — они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, на территории Польши — многие открыто об этом говорят», — подчеркнул представитель Кремля.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана идут вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

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