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Замгоссекретаря СГ обвинил Европу в нагнетании ситуации с мигрантами на границе

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Ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией нагнетается европейской стороной. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил заместитель госсекретаря Союзного государства (СГ) Алексей Кубрин.

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«Страны Европейского союза дали соответствующие приглашения, перед этим приняли активное участие в создании очень непростой обстановки, которая сегодня существует в странах Среднего и Ближнего Востока, а теперь они создают это нагнетание на границе», — сказал он в ходе экспертной сессии «Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции».

Кубрин также добавил, что это не может не влиять на Союзное государство с точки зрения формирования миграционной политики.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана идут вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Кроме того, Вильнюс объявил о решении ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами, и попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса. Помимо этого, польский постпред при ООН Кшиштоф Щерский рассказал, что послы стран-членов Евросоюза в ООН обсудят ситуацию с мигрантами на восточной границе ЕС с Белоруссией.

В свою очередь, в минобороны Республики Беларусь указали на то, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва. Варшава и Вильнюс не намерены принимать граждан других государств, не имеющих законных оснований на въезд, отметили власти Польши и Литвы.

Глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных в беседе с «Известиями» подчеркнул, что республика в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной.

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