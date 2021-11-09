Захарова указала на ответственность Запада в миграционном кризисе

Политика Запада в отношении Сирии и Ливии привела к массовым побегам беженцев из этой части света в Европу. Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на границе Польше и Белоруссии несет только Запад. Об этом 9 ноября написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Напряженность в Европе усиливается уже много лет. В первую очередь из-за утраты некоторыми ее странами независимости в угоду политике неевропейских стран при реализации своего внешнеполитического курса, а также безответственного вмешательства в дела суверенных государств, ну и двойных стандартов в подходах к важнейшим демократическим принципам», — написала Захарова.

Она уточнила, что Запад спровоцировал кризис своими действиями на Ближнем Востоке.

«Не надо делать вид, что это началось вчера. Ситуация на восточной границе ЕС — лишь часть общей картины. Не видеть этого, не понимать и не признавать — это и есть манипулированием фактами и ложь», — добавила Захарова.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой должен быть урегулирован при соблюдении норм международного гуманитарного права. Кроме того, глава российского МИДа призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов в вопросе миграционного кризиса.

Также в Погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ. Также указывалось, что на беженцев оказывали психологическое давление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию на границе напряженной и тревожной. По его словам, это требует очень ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение.

Днем ранее многочисленная группа беженцев в Белоруссии начала двигаться к границе с Польшей. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и пытались попасть на территорию Европы.

В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.