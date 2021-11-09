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Дуда заявил о попытках тысяч мигрантов прорвать границу со стороны Белоруссии

Президент Польши: несколько тысяч мигрантов пытались прорвать границу со стороны Белоруссии
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Несколько тысяч мигрантов пытались прорвать границу с Польшей со стороны Белоруссии. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил польский президент Анджей Дуда после совещания в Варшаве.

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Дуда отметил, что обсудил ситуацию на границе с Белоруссией с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии.

Ранее в этот день около 200 мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана начали движение вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузги.

В Погранкомитете Белоруссии при этом сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются попасть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ.

Накануне многочисленная группа беженцев с вещами выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей, они шли вдоль трассы, после чего свернули в лес. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

Из-за ситуации на границе Дуда перенес зарубежный визит. 2 сентября в Польше ввели режим ЧС, который президент продлил 29 сентября еще на 60 дней.

9 сентября президент Венгрии Янош Адер предложил Польше помощь в построении забора вдоль границы. При этом отмечалось, что Польша приступила к строительству дополнительного забора из колючей проволоки высотой 2,5 м.

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