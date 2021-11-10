Украина разработала алгоритм действий при попытке мигрантов прорвать границу

Украина намерена адекватно действовать при повторении в стране ситуации с прорывом мигрантами границы, как это произошло на участке между Польшей и Белоруссией. Об этом 10 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали», — сказал он на брифинге.

Также Данилов отметил, что СНБО провел встречи с представителями силовых ведомств. О ситуации на границе было доложено президенту Владимиру Зеленскому.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, в свою очередь, заявил, что в стране принимаются все меры, чтобы граница «была на замке».

Ранее в этот день депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нильс заявил, что беженцев, которые стремятся попасть из Белоруссии в Польшу, для начала можно разместить на Украине до того, как они оформят убежище в странах Европейского союза.

Разрешив мигрантам находиться на украинской территории, Европа продемонстрирует, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС, считает парламентарий.

Днем ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что группа нелегальных мигрантов, которая сейчас пытается попасть с территории Белоруссии в Польшу, может перейти украинскую границу, если потерпит неудачу. Дещица высказал мнение, что беженцы находятся на «этапе нервного срыва», так как им не удается попасть в Германию.

8 ноября многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

Комментируя миграционный кризис, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 9 ноября, что беженцы с Ближнего Востока оказались на польско-белорусской границе по приглашению Германии. Именно немцы, по словам Лукашенко, составляют большинство членов мафиозной структуры, обеспечивающей транзит беженцев через Белоруссию.

В тот же день в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.