Польше не надо: как РФ предлагает решить кризис между ЕС и Белоруссией

Евросоюз обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии, при этом не уточнив, о каких конкретно мерах идет речь . На второй день обострения ситуация на польско-белорусской границе проще не стала. На нее обратили внимание в Кремле, заявив, что противостояние может угрожать и российской безопасности. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили происходящее, у лидеров вызывает озабоченность стягивание к границе республики регулярных войск Польши . В Москве при этом предложили решение проблемы с мигрантами: Брюссель вполне может заплатить Минску за сдерживание нелегалов с Ближнего Востока — по примеру того, как он договорился с Анкарой в 2016 году .

Легче не становится

Обстановка на границе Республики Беларусь (РБ) и Польши остается напряженной второй день подряд. Причина — еще одна волна мигрантов, которые стремятся попасть в Европу через Белоруссию. В Евросоюзе в нынешнем кризисе обвиняют Минск — по оценке Брюсселя, белорусские власти якобы специально направляют нелегалов в ЕС и даже организовывают для этого рейсы из стран их происхождения.

РБ эти обвинения называет безосновательными и неправомерными. Там говорят, что нелегалы европейской безопасности угрозы не несут, а Варшава стянула к границе военную технику . По оценкам корреспондента «Известий», наблюдающего за ситуацией на месте, несмотря на напряженность, по сравнению с 8 ноября, когда началось обострение, обстановка несколько успокоилась.

— Выстрелов я не слышал. Бронетехника постоянно ездит вдоль колючей проволоки с польской стороны — там бронеавтомобили, на расстоянии друг от друга стоят большие грузовики. Мигранты вдоль забора расположились неравномерно — там, где их больше всего, находятся наряды польских полицейских, — рассказал корреспондент Денис Большаков. — С белорусской стороны тоже стоят правоохранители, но их гораздо меньше . Мигранты свободно передвигаются по белорусской территории, подходят вплотную к колючей проволоке. Раньше валили на нее деревья, но сейчас никто границу не пересекает.

По свидетельствам журналиста, лагерь растянулся на несколько километров. Сами мигранты утверждают, что их собралось около 3 тыс., Денис Большаков говорит, что наверняка видел больше тысячи нелегалов.

9 ноября ситуацию прокомментировали в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: Москва надеется, что противостояние «не примет формы, которые будут угрожать ее безопасности» . В Минске считают, что хоть на границе и находится военная техника, до горячей фазы ситуация всё же не дойдет.

— На мой взгляд, вооруженный конфликт на уровне силовых ведомств — явление маловероятное , — сказал «Известиям» глава международного комитета палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных. — Вне всякого сомнения, использование военной техники против мигрантов нельзя отнести к разумным действиям. С другой стороны, мы отмечаем, что меняется баланс военных потенциалов в приграничных районах. Наши военные структуры — и структуры Союзного государства — будут давать соразмерный ответ .

Польше не надо Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Обвинения Евросоюза в том, что Минск использует мигрантов как средство давления и оружие в «гибридной войне», политик назвал «безосновательными пропагандистскими уловками». « Не мы создали миграционный кризис — нелегальная миграция в ЕС по самым разным маршрутам началась еще пять лет назад. Белоруссия — это та страна, которая сама пострадала от нелегальной миграции», — подытожил Андрей Савиных.

Союзные настроения

В противостоянии Евросоюза и Белоруссии Россия выступает на стороне Минска. Как заявил 9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, «ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал».

«Все эти авантюры вызвали беспрецедентные потоки беженцев. Нужно при всех этих шагах, которые предпринимаются, не забывать, откуда это всё началось и по чьей вине это всё происходит сейчас», — подчеркнул Сергей Лавров.

По оценке министра, взаимодействовать со всеми странами, из которых идут беженцы, следует одинаково. Так, в 2016 году Евросоюз заключил сделку с Анкарой, при которой в обмен на денежную помощь Турция оставляет всех нелегалов у себя .

Польше не надо Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov

« Почему нельзя также белорусам помогать, у которых есть определенные потребности, чтобы беженцы, которых Литва и Польша никак не хотят пускать на свою территорию, как-то жили в нормальных условиях? Но эти люди не хотят оставаться в Белоруссии или в Турции, они хотят в Европу, в ту самую, которая долгие годы пропагандировала и рекламировала свой образ жизни. Нужно отвечать за свои поступки», — сказал шеф российской дипломатии.

Пограничный кризис стал предметом разговора президентов РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко . Как говорится в сообщении белорусского издания БелТА, «особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши». После этого разговора президент Белоруссии сделал несколько заявлений. По его словам, в этом кризисе Минск «не задирается», потому что если он «допустит какую-то ошибку, это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию» .

Особо показательны были заявления от лица Союзного государства. Так, замгоссекретаря СГ Алексей Кубрин обвинил ЕС в «нагнетании на границе» и обратил внимание на то, что 4 ноября РФ и РБ приняли совместную концепцию миграционной политики, которую Союзное государство будет формировать исходя из действий Брюсселя.

— Белоруссия оказалась в положении заложника , — считает первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. — Граждане Ирака прилетели в Белоруссию и направлялись в Германию, чтобы получить те блага, которые им там обещали. Польша подняла армию и полицию, чтобы их не пропускать.

Польше не надо Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Как заявил «Известиям» политик, если Польша опасается, что мигранты останутся на ее территории, то она могла бы создать коридор, по которому нелегалы бы прошли в Германию . Белоруссия же оказывает этим лицам гуманитарную помощь, считает Виктор Водолацкий.

Много шума — и ничего?

Обострение миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши привело к тому, что страны Евросоюза стали снова призывать ввести против Минска санкции . Такие идеи звучат в Евросоюзе примерно с середины лета — именно тогда страны Балтии и Польша впервые столкнулись с рекордным наплывом нелегалов из РБ. Ожидалось, что пятый пакет мер члены ЕС одобрят в середине октября (либо на встрече глав МИД, либо на саммите), однако этого так и не произошло.

« Я призываю страны ЕС наконец утвердить расширенный санкционный режим против властей Белоруссии, ответственных за гибридное нападение . <…> Белорусские власти должны понять, что давление на Европейский союз путем циничного использования мигрантов не поможет им достичь их целей», — заявила 8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив: меры Брюсселя могут коснуться авиакомпаний стран, которые перевозят мигрантов в Белоруссию и которые в Евросоюз не входят.

На вопросы «Известий», сформулирован ли уже пятый пакет, каких компаний он коснется и когда будет принят, в Еврокомиссии конкретных ответов не дали.

Польше не надо Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак встречаются с военнослужащими возле польско-белорусской границы Фото: REUTERS/Polish Prime Minister's Office

— Евросоюз продолжает действовать поступательно, исходя из заключений Совета ЕС от 12 октября . Мы непрерывно отслеживаем постоянно ухудшающуюся ситуацию с правами человека в стране и будем соответствующе реагировать, — сказали «Известиям» в пресс-службе ЕК. — Совет продолжает обсуждать поправки к ограничительным мерам в адрес Белоруссии, с тем чтобы адаптировать их к новым угрозам, которые исходят от режима [Александра] Лукашенко, включая попустительство нелегальной миграции. Как обычно это происходит с санкциями, страны-члены принимают решение единогласно в ходе закрытых обсуждений, которые мы публично не комментируем .

По сообщениям СМИ, меры коснутся не только белорусского государственного авиаперевозчика «Белавиа» (страны ЕС думают над тем, чтобы перестать давать ей в пользование свои самолеты), но и компаний третьих стран. Так, издание EUobserver в числе кандидатов в черный список называет турецкую Turkish Airlines и FlyDubai из ОАЭ. Немецкая газета Bild также пишет о причастности к кризису российского «Аэрофлота». В Еврокомиссии на вопрос «Известий», будет ли Брюссель вводить санкции против этих перевозчиков и по какому критерию компании в принципе могут попасть в список, не ответили.

Вопрос рестрикций, судя по всему, станет темой внеочередного заседания глав МИД ЕС — оно пройдет 15 ноября. Параллельно с этим руководство ЕС собирается посетить страны, из которых в Европу идут мигранты . Убеждать власти этих государств перекрыть поток нелегалов будут глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и зампредседателя ЕК Маргаритис Схинас.

Польше не надо Сотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе Фото: РИА Новости/Виктор Толочко