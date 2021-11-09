Лукашенко заявил о существовании в ЕС мафиозной структуры по транзиту мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе работает мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Беларусь. Об этом он сказал в интервью военному эксперту и главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко, цитаты из которого 9 ноября опубликованы на сайте президента республики.

«Едут люди, идут на границу. Вот они вчера, это впервые было, около 2 тыс., а, может, чуть больше, сконцентрировались в разных местах — в Минске, в лесах… Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои — поляки, немцы, украинцы. И всё за деньги», — высказал свое мнение глава Белоруссии.

При этом белорусский лидер отметил, что десятки транзитеров, «подкидывающих» людей, — это немцы и, прежде всего, поляки, а также украинцы и литовцы, то есть определенная мафиозная структура, которая и обеспечивает транзит.

«У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу — приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут», — сказал Лукашенко.

По его мнению, мигранты едут целенаправленно к тем, кто их ждет.

«Они не едут в пустое место, не едут в космос. Они едут конкретно к тем людям, которые их ждут в Германии — у кого-то родственники, друзья, еще кто-то. Если кто-то думает, что они просто одуревшие бегут за тысячи километров, — это глупость. Всё это четко организовано. И Беларусь только этап в этом. И абсолютно не главный», — сказал Лукашенко.

Ранее 9 ноября Лукашенко вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию на белорусско-польской границе. В частности, озабоченность президентов вызвало стягивание на границу подразделений польских военных.

В этот же день в погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ. В погранкомитете добавили, что на польской стороне напротив лагеря беженцев расположилась цепь силовиков и находится боевая военная техника.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда после совещания в Варшаве рассказал о том, что несколько тысяч мигрантов пытались прорвать границу со стороны Белоруссии. Он также рассказал, что уже обсудил ситуацию на границе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии.

Литва и Польша ранее неоднократно заявляли, что столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. 28 августа военнослужащие Польши установили колючую проволоку на границе для борьбы с нелегальным мигрантами. В Литве власти объявили экстремальную ситуацию и начали устанавливать стену.