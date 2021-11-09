Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Во вторник, 9 ноября, состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

Лидеры обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, действия польской стороны по отношению к беженцам с Ближнего Востока. В частности, озабоченность Путина и Лукашенко вызвало стягивание на границу подразделений польских военных.

Ранее в этот день в погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ. В погранкомитете добавили, что на польской стороне напротив лагеря беженцев расположилась цепь силовиков и находится боевая военная техника.

В минобороны Белоруссии указали на размещение 12 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы, что, по оценке Минска, стало значительной военной деятельностью.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда после совещания в Варшаве рассказал о том, что несколько тысяч мигрантов пытались прорвать границу со стороны Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию на границе напряженной и тревожной. По его словам, это требует очень ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал урегулировать миграционный кризис при соблюдении норм международного гуманитарного права.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что политика Запада в отношении Сирии и Ливии привела к массовым побегам беженцев из этой части света в Европу. Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на границе Польше и Белоруссии несет только Запад, полагает она.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана расположились вдоль белорусско-польской границы возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом.

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Литва решила ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.