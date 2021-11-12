Пограничный поход: миграционный кризис в Белоруссии набирает обороты

«Белавиа» не будет принимать на свои рейсы граждан Ирака, Йемена и Сирии , которые вылетают из Турции в Белоруссию. Компания Turkish Airlines также пообещала не брать на борт в Минск пассажиров из этих стран. Иракские авиалинии подтвердили, что прекращают полеты в Белоруссию . Тем временем на приграничном пункте пропуска «Брузги», где собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация не успокаивается — 12 ноября туда прибыла новая партия желающих пробраться в Германию . В белорусском парламенте призвали европейцев выполнить свои обещания и принять беженцев, открыв «гуманитарный коридор» . ЕС же готовится ужесточить санкции против Минска, а некоторые члены Совбеза ООН обвинили республику в дестабилизации ситуации в соседних странах.

Неудачная попытка

Последний рабочий день недели начался с сообщений об очередном обострении ситуации на польско-белорусской границе. В СМИ появилась информация, что мигранты, которые ранее собрались неподалеку от межгосударственной линии, смогли прорвать заграждения и попасть в Польшу. Потом, правда, выяснилось, что эти сведения не соответствуют действительности . Как заявили в польском Минобороны, беженцы преодолели погранпереход, подобрались к польской границе, но были остановлены силовиками и пошли вдоль забора.

Пограничный поход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тем не менее, спокойной ситуацию вокруг кризиса назвать никак нельзя. Погранслужба Польши, например, 12 ноября заявила об увеличении числа мигрантов и провокациях с белорусской стороны с помощью лазеров зеленого цвета . «Мы предполагаем, что это были попытки ослепить наших офицеров и солдат, патрулирующих границу», — говорится в сообщении.

С начала недели несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока собрались неподалеку от пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе со стороны РБ . Они заявляли о своем намерении попасть через территорию Польши в Германию. Всё это время беженцы пытались прорваться через колючие заграждения, но польская сторона оказывала им активное сопротивление. После ряда неудачных попыток пересечь границу, мигранты разбили неподалеку палатки. О ситуации в стане нелегалов ранее сообщали «Известия». В белорусском парламенте считают, что Европа, и в частности Польша, обязана принять мигрантов .

— Это их долг, потому что Польша активно участвовала в операции НАТО в Багдаде . Они обещали, что будет мир, свобода, демократия. Никакая демократия не наступила. Меркель обещала, что их примут. Евросоюз их обещал принять . Я с ним разговаривал — они не хотят ни в Белоруссию, ни в Россию. Их это не интересует. Они хотят в Германию — куда их позвали , — подчеркнул в разговоре с «Известиями» зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич.

Он также призвал ЕС открыть гуманитарный коридор. «Это требование всего цивилизованного мира» , — резюмировал парламентарий. Европейские власти, в свою очередь, единодушно обвиняют «режим Лукашенко» в обострении миграционной ситуации. 12 ноября некоторые члены Совбеза ООН, в частности Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах .

Пограничный поход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее европейские власти уже сообщали о работе по расширению санкций против Белоруссии. В Еврокомиссии «Известиям» подтвердили эти намерения. Польские власти тем не менее обвиняют в причастности к кризису не только Белоруссию, но и РФ. «Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию», — реагировали в Кремле на заявления главы кабмина страны-члена ЕС.

Полетный механизм

Также в этот день «Белавиа» распространила заявление о введенном турецкими властями запрете на перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию . «Пассажиры авиакомпании «Белавиа», попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения», — добавили в авиакомпании. Иракские авиалинии также подтвердили, что прекращают полеты в Минск , сообщили в Еврокомиссии.

— Прибытие мигрантов может быть спланированной акцией против Белоруссии. Складывается жесткая ситуация на границе . Почему другая сторона не допускает, что это может быть акцией Соединенных Штатов, например, чтобы ухудшить отношения России и Белоруссии с Европой? Вот у меня тут вопросы. Как они билеты покупают? Может, им кто-то помогает? Говорят постоянно о «руке Кремля», но и здесь мы можем говорить, что видим руку каких-то иностранных спецслужб , — подчеркнула в разговоре с «Известиями» первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова.

Пограничный поход Головной офис белорусской авиакомпании «Белавиа» в Минске Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Тем не менее, главной задачей она назвала скорейшее прекращение ситуации, которая сложилась на границе . Ранее в Европе обвиняли и российский «Аэрофлот» в пособничестве миграционному кризису. Отечественный перевозчик отверг все обвинения.

«Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности. Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул–Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются», — заявили 11 ноября в компании.

Там также напомнили, что движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ в Белоруссию затруднено, поскольку требует получения транзитных российских виз.