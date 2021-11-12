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В Еврокомиссии планируют расширить санкции против Белоруссии

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В Еврокомиссии работают над усилением санкционных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса, сообщили там «Известиям». Официальный представитель ЕК по вопросам внешней политики Петер Стано напомнил о позиции Брюсселя воздерживаться от комментариев по поводу еще идущих дискуссий о санкциях ЕС и спекуляций СМИ.

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«Я могу только подтвердить, что мы работаем над созданием условий и критериев в рамках существующего режима санкций против режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы включить в дополнение к нарушениям прав человека и подрыву демократии также инструментарии в сфере миграции и участии в торговле людьми. Это нужно для того, чтобы мы могли наказывать людей и организации, причастные к этой бесчеловечной и незаконной деятельности», — рассказал «Известиям» Петер Стано.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о том, что ЕС вместе с Соединенными Штатами готовят новый пакет санкций в отношении официального Минска. Меры против властей Белоруссии могут быть расширены в начале следующей недели, рассказала она на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом. По ее словам, американцы планируют присоединиться к ограничениям в начале декабре. Представитель МИД Германии Андреа Зассе, в свою очередь, ранее отмечала, что расширение рестрикций против Белоруссии может быть обсуждено 15 ноября.

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