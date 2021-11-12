Запретный борт: что стоит за сообщениями о санкциях против «Аэрофлота»

В Госдуме назвали попыткой давления на Россию вбросы о возможных санкциях против «Аэрофлота», а эксперты считают эти сообщения блефом . 11 ноября появились новости о том, что среди прочих мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса, которые сейчас обсуждает Еврокомиссия (ЕК), значатся и возможные рестрикции к российскому авиаперевозчику — он якобы может быть причастен к перевозке беженцев. В «Аэрофлоте» уже заявили, что не выполняют рейсов в города Ирака и Сирии, а также не летают по маршруту Стамбул–Минск. Компания готова защищать свои интересы, в том числе и в суде . В ЕК «Известиям» подтвердили, что санкции против Белоруссии могут быть расширены из-за нарушений в сфере миграции, однако вопрос о претензиях к «Аэрофлоту» проигнорировали.

Санкционное давление

В Еврокомиссии работают над усилением санкционных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса, сообщили там «Известиям» . Официальный представитель ЕК по вопросам внешней политики Петер Стано напомнил о позиции Брюсселя воздерживаться от комментариев по поводу еще идущих дискуссий о санкциях ЕС и спекуляций СМИ. Так он ответил на вопрос, в том числе касающийся ограничений против российского «Аэрофлота».

— Я могу только подтвердить, что мы работаем над созданием условий и критериев в рамках существующего режима санкций против режима Лукашенко, чтобы включить в дополнение к нарушениям прав человека и подрыву демократии также инструментарии в сфере миграции и участии в торговле людьми . Это нужно для того, чтобы мы могли наказывать людей и организации, причастные к этой бесчеловечной и незаконной деятельности, — рассказал «Известиям» Петер Стано.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщала о том, что ЕС вместе с Соединенными Штатами готовят новый пакет санкций в отношении официального Минска. Меры против властей Белоруссии могут быть расширены в начале следующей недели, рассказала она на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом. По ее словам, американцы планируют присоединиться к ограничениям в начале декабре. Представитель МИД Германии Андреа Зассе, в свою очередь, ранее отмечала, что расширение рестрикций против Белоруссии может быть обсуждено 15 ноября.

Среди ключевых стран Европы сложилось достаточно единодушное мнение о виновнике кризиса на границе . В частности, по словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, ответственность за ситуацию с нелегалами несет «режим Лукашенко». Дипломатический источник «Известий» в МИД Германии также сообщил о «внимательном отношении» федерального правительства к авиасообщению с Минском.

— Мы обращаемся к властям стран происхождения и транзита мигрантов, а также ведем переговоры с авиакомпаниями, чтобы повысить осведомленность о контрабандной деятельности, поддерживаемой режимом в Минске , — отметил дипломатический источник в Берлине.

«Известия» также направили запросы во внешнеполитические ведомства Франции и Польши.

В ответ на новые возможные санкции Александр Лукашенко уже заявил о возможности перекрыть транзит газа, который идет по трубопроводу Ямал–Европа .

— Мы не должны, защищая свои суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем. Мы увеличили через Беларусь прокачку газа, заполнен Ямал–Европа. Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши и другим — литовцам и прочим безголовым, порекомендовал думать прежде, чем говорить , — пригрозил в одном из своих выступлений белорусский лидер.

Справка «Известий» Миграционный кризис на границе ЕС с Белоруссией обострился летом 2021 года. По некоторым сведениям, в этом году литовскую границу перешли не менее 4 тыс. нелегальных мигрантов — почти в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020-й. В Польшу, по последним данным, с начала года нелегально попасть из Белоруссии пыталось более 30 тыс. человек. ЕС обвиняет в происходящем Минск, якобы так он отвечает на санкции Евросоюза и авиационную блокаду.

Нелетная атмосфера

11 ноября издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что в декабре санкции могут быть введены и против российского «Аэрофлота» из-за якобы причастности к миграционному кризису . В польском МИДе уже сообщили о вине российской авиакомпании и заявили, что ЕС рассматривает такой вопрос. При этом во внешнеполитическом ведомстве Франции рассказали об отсутствии доказательств о причастности России к миграционной ситуации. В «Аэрофлоте» отвергли все обвинения .

— Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности. Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул–Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются , — заявили в компании.

Там также напомнили, что движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ в Белоруссию затруднено, поскольку требует получения транзитных российских виз.

— Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах, — заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , уточнив: перевозка мигрантов не нарушает действующие международные норм, тем более что «Аэрофлот» уже заявил об отсутствии таких рейсов.

Запретный борт_1 Фото: РИА Новости/Андрей Александров

«Неправдой» заявления Варшавы о причастности «Аэрофлота» назвал и министр иностранных дел России Сергей Лавров . А в Госдуме вброс о возможных санкциях против авиакомпании назвали попыткой давления на нашу страну.

— Понятно, что Европа пытается надавить на Россию, чтобы мы, в свою очередь, надавили на Белоруссию. Дело даже не в том, кто перевозит беженцев и мигрантов. Это просто давление на Россию, чтобы мы начали проводить с Белоруссией цикл переговоров и телефонных разговоров. Что может Россия этим угрозам противопоставить? Противопоставить этому можно только пролет через свою территорию. Это достаточно чувствительно будет для многих компаний мира, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев предположил в беседе с «Известиями»: информация о вероятном введении санкций против «Аэрофлота» может быть блефом для того, чтобы проверить реакцию российской стороны . Однако, эксперт обратил внимание, что взаимодействие между Россией и странами Европейского союза в сфере воздушного транспорта осуществляется на основе межправительственных соглашений.

— Это отдельный договор с каждой страной ЕС. И ЕС не может здесь ничего сделать централизованно, так же как и Россия. Но ЕС вполне может сделать какую-нибудь гадость поменьше — например, теоретически ограничить для нескольких зарубежных авиакомпаний, включая «Аэрофлот» или «Турецкие авиалинии», доступ к неким техническим возможностям, поскольку воздушный флот «Аэрофлота» — это преимущественно аэробусы, — предположил эксперт.

Запретный борт_4 Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Тем не менее он подчеркнул, что Россия вряд ли будет заниматься из-за этого расторжением межправительственных соглашений в сфере гражданской авиации со всеми странами ЕС.