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В лагере мигрантов на белорусско-польской границе произошла давка

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В лагерь беженцев, который находится на белорусско-польской границе, прибыли представители офиса Организации Объединенных Наций (ООН) в Белоруссии. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает корреспондент «Известий».

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
«Известия» побывали в миграционном лагере, из-за которого между республиками разгорелся конфликт

По его информации, лагерь снабжен необходимым количеством провизии, однако у людей разряжаются телефоны. Беженцы продолжают строить хижины на границе. В настоящее время с ними проводят беседы представители ООН.

При этом, как сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь», раздача еды мигрантам переросла в давку. Беженцы обступили представителя УВКБ ООН в Белоруссии Мамо Мулусеу, а он призвал присутствующих сохранять дистанцию. На опубликованных кадрах видно массовое скопление людей, которые периодически устраивают потасовки.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» рассказал, что беженцы записали видеообращение с извинениями в адрес Европы за попытку прорыва. На видео некоторые мигранты держат в руках картонки с надписями Sorry (простите — англ.). Беженцы утверждают, что хотят пересечь европейскую границу мирно и спокойно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выразил обеспокоенность из-за роста напряженности на белорусско-польской границе.По его словам, речь идет о тысячах абсолютно беззащитных людей, которые требуют, чтобы их пропустили на территорию Евросоюза через Польшу.

Также в четверг пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина указал на то, что Польша не намерена пускать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию. Он уточнил, что за ночь на белорусско-польской границе не было попыток прорыва в Польшу. Ситуация спокойная, «ничего там не происходит», отметил пресс-секретарь. При этом польские пограничники говорят об обратном. По их словам, более сотни попыток прорыва было пресечено.

Днем ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отметил, что политика руководства некоторых западных стран в отношении Белоруссии является «безмозглой». Он уточнил, что миграционный кризис на восточных границах Евросоюза является угрозой, искусственно создаваемой НАТО.

10 ноября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. В ходе разговора политики выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

Многочисленная группа беженцев 8 ноября выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Пограничники Белоруссии неоднократно сообщали о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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