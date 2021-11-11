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В МИД Польши заявили об отсутствии плана пустить мигрантов в ЕС

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Польша не намерена пускать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
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«Мы будем всегда говорить нашим белорусским коллегам, что мы можем все им послать и поддержать. Но ничего другого сделать невозможно», — отметил он в эфире «Эха Москвы».

Как напомнил Ясина, нелегальные мигранты через государственную границу Польши не будут пропущены.

По его словам, за ночь на белорусско-польской границе не было попыток прорыва в Польшу. Ситуация спокойная, «ничего там не происходит», отметил дипломат.

Накануне президент России Владимир Путин и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Как уточнили в Кремле, стороны договорились продолжить обсуждение темы.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Варшава и Вильнюс не обращалась к Москве с просьбой помочь решить миграционный кризис на границе с Белоруссией.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов прорвались через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.

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