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СМИ узнали о проникновении двух групп мигрантов из Белоруссии в Польшу

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Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу, сообщило в среду, 10 ноября, польское радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу.

«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе [города] Крынок и [деревни] Беловежи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть мигрантов удалось вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются.

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