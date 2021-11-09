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В Минске заявили о стягивании польской военной техники к границе с Белоруссией

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В настоящее время Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе с Белоруссией. Об этом заявил 9 ноября министр иностранных дел республики Владимир Макей, комментируя ситуацию, возникшую в связи с попытками массового перехода мигрантов с белорусской территории на польскую.

По утверждению Макея, сейчас на границе двух государств находится более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

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«Объективно все эти беженцы из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада. Они прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место пребывания, и хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в Евросоюзе. Однако вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра», — приводит слова главы белорусского внешнеполитического ведомства агентство «БелТА».

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе работает некая мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Беларусь. Он отметил, что десятки «подкидывающих» людей транзитеров — это прежде всего поляки, немцы, а также украинцы и литовцы.

В этот же день Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию на белорусско-польской границе. В частности, озабоченность президентов вызвало стягивание на границу подразделений польских военных.

Кроме того, в погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ. В погранкомитете добавили, что на польской стороне напротив лагеря беженцев расположилась цепь силовиков и находится боевая военная техника.

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, после совещания в Варшаве рассказал о том, что несколько тысяч мигрантов пытались прорвать границу со стороны Белоруссии. Он также рассказал, что уже обсудил ситуацию на границе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии.

Литва и Польша ранее неоднократно заявляли, что столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. 28 августа военнослужащие Польши установили колючую проволоку на границе для борьбы с нелегальным мигрантами. В Литве власти объявили экстремальную ситуацию и начали устанавливать стену.

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