Путин и Меркель обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 10 ноября.

«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Меркель договорились продолжить обсуждение темы.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Варшава и Вильнюс не обращалась к Москве с просьбой помочь решить миграционный кризис на границе с Белоруссией.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

В тот же день МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами. Страны попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла в границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, се беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.