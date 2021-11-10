Литва и Польша не обращались к РФ из-за ситуации с мигрантами

Варшава и Вильнюс не обращалась к Москве с просьбой помочь решить миграционный кризис на границе с Белоруссией. Об этом в среду, 10 ноября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

Кроме того, Лавров отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал лидерам стран обсудить сложившуюся ситуацию.

«К нам не обращались ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще с вопросом относительно возможного посредничества… Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая громоподобные заявления, обвиняя Белоруссию, а заодно и Россию», — сказал Лавров.

На пресс-конференции свое мнение по ситуации также высказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Проблема не в Белоруссии. Проблема находится в Европейском союзе. В чем суть их политики? Заставить слушать непокорную страну, которая имеет свою точку зрения. Это про ситуацию вынужденной посадки самолета, по ситуации миграции. Именно поэтому они пытаются нас наказать, хотя мы имеем свою точку зрения. Они не признают действующее руководство и не знают, как выйти из этой ситуации», — сказал Макей.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

В тот же день МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Лукашенко в свою очередь отметил, что в ЕС работает мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию. По его мнению, десятки транзитеров — это немцы и прежде всего поляки, а также украинцы и литовцы.

9 ноября две многочисленные группы нелегальных мигрантов пробрались в Польшу из Белоруссии. Пресс-секретарь пограничного отряда майор Екатерина Зданович пояснила, что в обоих случаях произошло силовое форсирование заграждений. В последствии все беженцы были задержаны.