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Беженцы на белорусско-польской границе записали видео с извинениями

Беженцы на белорусско-польской границе записали видеообращение с извинениями
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Беженцы, которые разместились в палаточном лагере в Белоруссии у пункта пропуска Брузги на границе с Польшей, записали видеообращение с извинениями в адрес Европы за попытку прорыва. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает корреспондент «Известий».

На видео некоторые мигранты держат в руках картонки с надписями Sorry (простите — англ.). Беженцы утверждают, что хотят пересечь европейскую границу мирно и спокойно.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
«Известия» побывали в миграционном лагере, из-за которого между республиками разгорелся конфликт

Мигрантам в лагере поставляют питьевую воду, продукты, а также раздают гуманитарную помощь, в том числе средства интимной гигиены для женщин. Среди беженцев есть пожилые и дети.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границе собралось порядка 2 тыс. мигрантов.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что рост напряженности на белорусско-польской границе — это предмет самой глубокой обеспокоенности «для всех трезвомыслящих людей в Европе».

По его словам, речь идет о тысячах абсолютно беззащитных людей, которые требуют, чтобы их пропустили на территорию Евросоюза через Польшу.

При этом в Польше заявили, что не намерены пускать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию.

Многочисленная группа беженцев 8 ноября выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение.

Глава МИД Польши Петр Вавжик обвинил власти Белоруссии в желании довести ситуацию на границе до жертв. Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявлял о фиксировании Варшавой подготовки массового штурма нелегальными мигрантами границы со стороны Белоруссии. По его словам, движение колонны — попытка силового вторжения в Польшу.

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