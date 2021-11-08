Стало известно об уходе мигрантов с территории Белоруссии в Польшу

Многочисленная группа мигрантов покинула территорию Белоруссии и ушла в Польшу, в связи с этим оцепление вдоль дороги в Гродненской области было снято. Об этом 8 ноября сообщает Sputnik Беларусь.

«Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, усиление на границе с белорусской стороны снято», — передает агентство слова пограничников.

Также сотрудники погранслужбы уточнили, что находившиеся в лесу беженцы говорили о намерении отправиться в сторону Германии.

В то же время информированный источник рассказал Sputnik, что мигранты заранее договаривались массово собраться на границе именно в понедельник. По его словам, для коммуникации у них имеются сообщества и чаты в различных мессенджерах, где координируются между собой в среднем по 4–5 тыс. человек.

При этом глава МИД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио ранее в этот день обвинил власти Белоруссии в намерении якобы довести ситуацию на границе до жертв. Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что Варшава фиксирует подготовку массового штурма нелегальными мигрантами границы со стороны Белоруссии. По его словам, движение колонны — это попытка силового вторжения в Польшу.

Позднее в Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Там отметили, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые в свою очередь принимают все необходимые меры.

29 октября официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг заявления Польши о провокациях на границе со стороны Минска.

17 сентября польский премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев указал, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.

Кроме того, в связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов.