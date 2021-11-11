В Кремле выразили беспокойство из-за роста напряженности на польской границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 11 ноября, заявил, что рост напряженности на белорусско-польской границе — предмет самой глубокой обеспокоенности «для всех трезвомыслящих людей в Европе».

По словам Пескова, речь идет о тысячах абсолютно беззащитных людей, которые требуют, чтобы их пропустили на территорию Евросоюза через Польшу.

«Люди не понимают отказа, поскольку раньше были прецеденты со стороны ЕС. Также эти люди не хотят оставаться в Белоруссии», — добавил замглавы администрации российского президента.

Отвечая на вопрос, по какой причине беженцы «штурмуют» польскую границу, Песков предположил, что допуск через пункты пропуска на границе может быть ограничен.

«По всей видимости, их не пускают через пункты пропуска», — сказал официальный представитель Кремля.

Накануне Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами в Белоруссии. Большой груз ложится на плечи властей республики, которые принимают все необходимые меры, подчеркнули в Кремле.

Многочисленная группа беженцев 8 ноября выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение.

Глава МИД Польши Петр Вавжик 8 ноября указал на то, что власти Белоруссии якобы хотят довести ситуацию на границе до жертв. Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что Варшава фиксирует подготовку массового штурма нелегальными мигрантами границы со стороны Белоруссии. По его словам, движение колонны — попытка силового вторжения в Польшу.

29 октября официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг заявления Польши о провокациях на границе со стороны Минска.

17 сентября польский премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.