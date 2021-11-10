МИД Белоруссии назвал безмозглой политику Запада в отношении Минска

Политика руководства некоторых западных стран в отношении Белоруссии является «безмозглой», считает министр иностранных дел республики Владимир Макей. Такое мнение он высказал 10 ноября на пресс-конференции по итогам заседания коллегий белорусского и российского внешнеполитических ведомств.

Так, комментируя ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, дипломат назвал беспочвенными обвинения Запада в адрес Минска в непосредственной организации потока нелегальной миграции и, как следствие, возникшего на этой почве миграционного кризиса.

«Почему-то средиземноморское направление действует и балканское направление тоже действует. Там, как известно, мигранты поступают, получают соответствующие привилегии и необходимую защиту. Однако костью в горле оказалась именно Белоруссия», — передает слова Макея агентство «БелТА».

По мнению министра, некоторые европейские политики могут только «махать топором санкций», но при этом совершенно не просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед. Между тем миграционный кризис на восточных границах Евросоюза он назвал угрозой, искусственно создаваемой НАТО.

В заключение Макей пообещал совместно с Москвой найти решение в вопросе с мигрантами и дать адекватный ответ на недавние действия западных государств в отношении Минска.

Ранее в среду президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. В ходе разговора политики выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

В этот же день Польша заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы беженцами. Отмечается, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

До этого польское правительство направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы. Такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе», уточнил представитель польского кабмина Петр Мюллер.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

Тогда же МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла в границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.