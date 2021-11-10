Прямой эфир
Общество
В Кремле исключили продление системы QR-кодов после пандемии
Политика
Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена в начале 2022 года
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решений об обязательной вакцинации от COVID-19
Мир
Лавров заявил о недружественных шагах НАТО в отношении России и Белоруссии
Мир
В Кремле выразили озабоченность ситуацией на польско-белорусской границе
Общество
Мурашко отметил быстрое распространение последней волны COVID-19
Мир
В МИД Белоруссии объяснили перенос доклада ИКАО по самолету Ryanair
Общество
Иммунолог объяснил причины скачков уровня антител к COVID-19
Общество
Мурашко рассказал об изучении испытаний вакцин от COVID-19 для подростков
Общество
В России за сутки выявили 38 058 новых случаев COVID-19

Польша предупредила Белоруссию о возможном полном закрытии границы

Польша предупредила Белоруссию о возможном полном закрытии границы из-за миграционного кризиса
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Польши направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы. Об этом заявил 10 ноября представитель польского кабмина Петр Мюллер.

Польше не надо: как РФ предлагает решить кризис между ЕС и Белоруссией
И какие санкции Брюссель хочет ввести в отношении Минска

По его словам, такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

«К сожалению, Белоруссия пока не ответила на предупреждения Варшавы», — подчеркнул он в беседе с Wirtualna Polska.

В среду утром министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал о множестве попыток со стороны беженцев с Ближнего Востока нелегально перейти границу страны. Ситуацию на границе контролируют 16-я механизированная дивизия, а также 15 тыс. военных.

Непосредственно на польской территории были задержаны 48 человек. В их отношении вынесены судебные постановления о выдворении из республики.

В этот же день Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

Также в Погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики применили слезоточивый газ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021