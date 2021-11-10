Польша предупредила Белоруссию о возможном полном закрытии границы

Правительство Польши направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы. Об этом заявил 10 ноября представитель польского кабмина Петр Мюллер.

По его словам, такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

«К сожалению, Белоруссия пока не ответила на предупреждения Варшавы», — подчеркнул он в беседе с Wirtualna Polska.

В среду утром министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал о множестве попыток со стороны беженцев с Ближнего Востока нелегально перейти границу страны. Ситуацию на границе контролируют 16-я механизированная дивизия, а также 15 тыс. военных.

Непосредственно на польской территории были задержаны 48 человек. В их отношении вынесены судебные постановления о выдворении из республики.

В этот же день Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

Также в Погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики применили слезоточивый газ.