Польша заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы мигрантами

За минувшие сутки польские пограничники зарегистрировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Пограничной стражи Польши.

Отмечается, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

«За сутки было выявлено всего 599 попыток незаконного пересечения границы. Задержаны девять человек, из которых пятеро являются гражданами Ливана, трое — граждане Ирака, а также один гражданин из Сирии», — сказано в сообщении.

При этом уточняется, что непосредственно на польской территории были задержаны 48 человек, в отношении которых уже вынесены судебные постановления о выдворении из республики.

Ранее в среду пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

9 ноября две многочисленные группы нелегальных мигрантов перешли границу и пробрались в Польшу из Белоруссии, позднее все беженцы были задержаны.

В тот же день министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей рассказал, что Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе с Белоруссией. По утверждению главы веомства, сейчас на границе двух стран находятся более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

Кроме того, в погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики применили слезоточивый газ.