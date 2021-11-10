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Польша заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы мигрантами

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За минувшие сутки польские пограничники зарегистрировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Пограничной стражи Польши.

Отмечается, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

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«За сутки было выявлено всего 599 попыток незаконного пересечения границы. Задержаны девять человек, из которых пятеро являются гражданами Ливана, трое — граждане Ирака, а также один гражданин из Сирии», — сказано в сообщении.

При этом уточняется, что непосредственно на польской территории были задержаны 48 человек, в отношении которых уже вынесены судебные постановления о выдворении из республики.

Ранее в среду пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

9 ноября две многочисленные группы нелегальных мигрантов перешли границу и пробрались в Польшу из Белоруссии, позднее все беженцы были задержаны.

В тот же день министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей рассказал, что Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе с Белоруссией. По утверждению главы веомства, сейчас на границе двух стран находятся более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

Кроме того, в погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики применили слезоточивый газ.

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