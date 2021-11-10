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Польских пограничников обвинили в избиении курдских беженцев

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Пограничный комитет Белоруссии сообщил в среду, 10 ноября, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых якобы избили сотрудники погранслужбы Польши.

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От действий польских военных на белорусско-польской границе пострадали четыре человека, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что у всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия.

«Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Накануне многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей, они шли вдоль трассы, после чего свернули в лес. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

В тот же день две большие группы мигрантов прорвались через польскую границу. Также в Сети появились видео, на которых толпа мигрантов проломила ограждение на белорусско-польской границе.

Из-за ситуации на границе польский президент Анджей Дуда перенес зарубежный визит. 2 сентября в Польше ввели режим ЧС, который президент продлил 29 сентября еще на 60 дней.

9 сентября президент Венгрии Янош Адер предложил Польше помощь в построении забора вдоль границы. При этом отмечалось, что Польша приступила к строительству дополнительного забора из колючей проволоки высотой 2,5 м.

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