Пробравшихся через границу в Польшу мигрантов задержали

Все нелегальные мигранты, которые смогли пробраться через границу в Польшу, были задержаны. Об этом заявил в среду, 10 ноября, польский министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Две многочисленные группы нелегальных мигрантов пробрались в Польшу из Белоруссии, перейдя границу, 9 ноября. Пресс-секретарь пограничного отряда майор Екатерина Зданович пояснила, что в обоих случаях произошло силовое форсирование заграждений.

«Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва <…> Все те, кто прорвался, были задержаны», — сказал Блащак.

О дальнейшей судьбе задержанных не сообщается.

Ранее в этот день пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых якобы избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточняется, что у всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия.

Накануне министр иностранных дел республики Беларусь Владимир Макей рассказал, что в настоящее время Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе с Белоруссией. По утверждению Макея, сейчас на границе двух государств находится более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

Кроме того, в погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ.