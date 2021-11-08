Единый прорыв: как беженцы пробивались в Польшу

Большая группа мигрантов выдвинулась 8 ноября с территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Около тысячи человек с вещами направились пешком к пункту пропуска «Брузги» в Гродненской области. Обеспокоенная Варшава назвала происходящее провокацией и заявила о возможных жертвах. Что происходило на границе — в фотогалерее «Известий»