Единый прорыв: как беженцы пробивались в Польшу

Большая группа мигрантов выдвинулась 8 ноября с территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Около тысячи человек с вещами направились пешком к пункту пропуска «Брузги» в Гродненской области. Обеспокоенная Варшава назвала происходящее провокацией и заявила о возможных жертвах. Что происходило на границе — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Мигранты собрались на белорусско-польской границе в Гродненской области
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Забор, построенный поляками на границе с Белоруссией, патрулируют на грузовиках
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Польский пограничник пытается отогнать мигрантов от забора
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
С собой нелегальные переселенцы несут и лежачих
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Собираясь с силами у польского забора, мигранты жгут костры
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Кто-то отдыхает перед решающим броском
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
По сведениям белорусских СМИ, у беженцев есть группы и чаты в мессенджерах, где они координируются
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Конечная цель переселенцев — Германия
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Над местом сбора сотен беженцев барражируют польские вертолеты
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Польские власти заявили о возможных жертвах, комментируя сложившуюся на границе ситуацию
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Позже белорусские пограничники заявили, что вся группа мигрантов перешла на территорию Польши
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