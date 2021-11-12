Обращайте проводника: криминал помогает беженцам пробраться в Евросоюз

Миграционный кризис на восточных рубежах Евросоюза становится всё более интенсивным и интернациональным. Правоохранительные органы Германии, Литвы и Польши провели ряд арестов граждан разных стран, подозреваемых в криминальной деятельности, связанной с нелегальным трафиком беженцев. Подробности — в материале «Известий».

Небескорыстные помощники

Напор беженцев на восточную границу Польши стал в последнее время крайне интенсивен, и многим удается прорваться вглубь ЕС. Так, недавно большую группу мигрантов обнаружили в грузовом микроавтобусе, ехавшем по шоссе неподалеку от Франкфурта-на-Одере: 34 мужчины и шесть женщин из Ирана и Ирака. Их вез 43-летний гражданин Украины, он арестован. 30 сентября немецкие полицейские перехватили группу из более чем 40 мигрантов, набившихся в открытый кузов грузовика, двигавшегося по федеральной трассе № 87 близ Рагоу-Мерц (район Одер-Шпрее). Среди них оказались женщина и двое детей. Задержанных отправили в лагерь для временного размещения мигрантов. Сидевшего за рулем 49-летнего гражданина Белоруссии также взяли под стражу.

Впрочем, не только жители окраин бывшего СССР промышляют таким бизнесом. Недавно польские полицейские задержали гражданина Швеции, перевозившего четырех нелегалов из Ирака. Фургон с беженцами остановили у города Дрохичин (Подляское воеводство) в 100 км от белорусской границы. В Трещотках (50 км от Дрохичина) полиция перехватила микроавтобус, на котором гражданин Эстонии перевозил четырех иракцев и двух сирийцев.

Обращайте проводника Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На днях в Куявско-Поморском воеводстве близ Торуня был задержан грузовой микроавтобус , в кузове которого обнаружили 31 мужчину, шесть женщин и пятерых детей — в основном граждан Ирака. По документам автобус числился за курьерской службой доставки товаров. За рулем сидела 38-летняя гражданка Польши, подрядившаяся доставить беженцев в Германию. Теперь ей грозит восемь лет тюрьмы. «Машиной управляла польская женщина, которую подозревают среди прочего в организации перехода лиц в нарушение правил на границе Республики Польша. Задержанная также будет нести ответственность за создание опасности для жизни и здоровья людей», — заявила пресс-секретарь торуньской полиции Виолетта Домбровская.

Немецкое издание bz-berlin.de приводит рассказ 25-летнего выходца из Йемена по имени Шакр. Прибыв в Белоруссию, он несколько раз пытался пробраться оттуда на территорию Польши, но всякий раз его «заворачивали» польские пограничники. Так продолжалось почти две недели, пока Шакр не нашел нелегальное «такси» через Польшу до Бранденбурга. О цене проезда он молчит, но, как отмечает издание, обычно это $1500 с каждого пассажира.

Выгодный бизнес

Германия уже вынуждена открыть на своей территории несколько лагерей для беженцев, преодолевших заслоны, выставленные польскими силовиками. « Применительно к трем странам ЕС, через которые пошел новый коридор трафика людей в Старую Европу, последствия печальны: они допустили появление на своей территории и уже очевидное укоренение очень серьезных кругов международной оргпреступности », — констатирует белорусский политолог Юрий Шевцов.

Второй по интенсивности поток беженцев из Африки и Азии рвется с белорусской территории в Литовскую Республику. Правда, это направление куда менее популярно, поскольку из Литвы нелегалам, чтобы пробиться в Западную Европу, приходится направляться в ту же Польшу. Тем не менее и в Литве находятся «доброхоты», готовые помогать беженцам за деньги. В августе суд города Мариямполе приговорил к аресту гражданина Узбекистана, который вез в своем автомобиле нелегального мигранта, сбежавшего из литовского центра регистрации беженцев. Ранее этот узбек получил рабочую визу в Латвии. Туда он и ехал транзитом через Литву — а в пути решил подзаработать. В связи с этим литовская судья Вилма Гадишкене сказала, что «наблюдается такая тенденция: появились люди, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией — немало мигрантов любой ценой пытается попасть в Западную Европу».

Эти опасения вполне оправдываются. В конце сентября в Литве задержали членов преступной группировки, в которую входили граждане нескольких государств — Азербайджана, Польши, Ирака и Грузии. Они пытались перевезти через границу группу мигрантов, девять из которых ранее попросили политического убежища в Латвии и покинули страну нелегально, а еще шестеро жили в литовском центре приема беженцев в Рукле, откуда и сбежали. Преступники перевозили нелегалов на люксовых автомобилях с российскими и польскими номерами. Суд Литвы санкционировал арест подозреваемых, начато расследование по факту незаконного перемещения людей через государственную границу.

Обращайте проводника Фото: Global Look Press/Darius Mataitis/imago-images

Позже литовские пограничники задержали двух граждан Ирака, имеющих вид на жительство в Финляндии, — они тоже занимались переправкой беженцев с территории Литвы в Польшу. «Оба иностранца перевезли шесть граждан Ирака без документов», — отметили литовские пограничники. Также в Литве был задержан гражданин Грузии, который транспортировал четырех иракцев в Польшу. Эти четверо содержались в лагере для нелегалов в Латвии, оттуда сбежали и воспользовались помощью «доброго самаритянина». После поимки их вернули в Латвию.

В середине октября литовские пограничники обнаружили на лесной дороге в Йонавском районе малолитражку с чешскими номерами. В автомобиле были двое мужчин и два подростка. Выяснилось, что двое граждан Индии, у которых имелся временный вид на жительство в Чехии, везли 17-летних граждан Афганистана и Ирака, нелегально пробравшихся в Литву из Белоруссии. Изначально несовершеннолетние были помещены в литовский лагерь для нелегалов близ населенного пункта Рукла, откуда сбежали. В автомобиле полиция обнаружила емкость с наркотиками. А под одним из сидений силовики нашли коробку с пистолетом и патронами. Индийцев поместили под арест, несовершеннолетних вернули в Руклу. Полиция проводит расследование.

11 ноября литовский замминистра внутренних дел Кестутис Ланчинскас сообщил: «Задержаны еще несколько лиц, которые намеревались перевезти из Литвы в Польшу нелегальных мигрантов, самовольно покинувших центры размещения. Несознательные люди соблазняются большими деньгами, которые предлагают некоторые мигранты за то, чтобы их доставили для начала в Польшу».

Схемы контрабандной перевозки

Депутат сейма Литвы от Социал-демократической партии Линас Йонаускас предложил увеличить срок тюремного заключения за перевозку через границы нелегалов с нынешних 10 до 20 лет. «Лица, незаконно перевозящие людей в Литву, наносят вред нашему государству», — заявил Йонаускас. По его мнению, увеличение срока заключения до 20 лет станет «четким сигналом того, что Литва не потерпит вредных для государства действий».

В свою очередь, Юрий Шевцов напомнил, что большинство нелегальных мигрантов, сбежавших в августе из лагеря близ населенного пункта Руднинкай, остались не пойманы — несмотря на то что они находились в незнакомых для них краях, а власти проводили облаву с помощью вертолета. «Вывод понятен: без помощи местных скрываться такая группа так долго не может», — отметил Шевцов.

Латвия у нелегальных мигрантов пользуется куда меньшей популярностью, нежели не только Польша, но и Литва. Тем не менее беженцы рвутся и туда — рассчитывая потом перебраться в более богатые страны Евросоюза. И, как показывает практика, они находят себе союзников даже в рядах латвийских государственных органов. Во всяком случае 1 сентября в Латвии был начат уголовный процесс против переводчика пограничной охраны, который «был вовлечен в преступную деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая обеспечивала гражданам Ирака возможность нелегального пересечения латвийско-белорусской границы».

Обращайте проводника Фото: REUTERS/Janis Laizans

На днях в немецкой прессе появились упоминания конфиденциального документа Еврокомиссии, в котором рассматривается нарастающая проблема трафика беженцев. В частности, его авторы отмечают, что большинство арестованных лиц, помогавших мигрантам из Сирии, Афганистана, Ирана, Ирака, Кувейта и Йемена пробираться из Белоруссии в Евросоюз, проживали в Германии. Для перевозки беженцев специально арендуются автобусы, замаскированные таким образом, чтобы казалось, что они доставляют какой-то легальный груз. Судя по всему, нелегальные перевозчики ведут беженцев уже с самого прибытия в аэропорт Минска — поддерживая связь со своими коллегами, находящимися на территории ЕС. Среди арестованных контрабандистов оказались как белорусы, владевшие полученной в Польше шенгенской визой, так и сирийцы, на законных основаниях проживавшие в Нидерландах, а также граждане других стран.