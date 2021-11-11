В Киеве предрекли Польше «повторение 1939 года» из-за мигрантов

Депутат Верховной рады Максим Бужанский напомнил Польше о событиях 1939 года из-за продолжающегося миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

«1939 год. Польша, по ее логике, все сделала правильно. Напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии», — сказал Бужанский.

Сегодня, как подчеркнул депутат, Польша поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке, «активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси».

«И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует ее границу впервые с 1939 года», — написал Бужанский в Telegram.

По его словам, масштаб событий отличается, но сам «принцип неизбежности результата принятых решений и действий тот же».

Парламентарий также выразил недоумение, почему Польша ждет от президента Белоруссии Александра Лукашенко дружественных действий после агрессивной политики Варшавы по отношению к Минску.

8 ноября беженцы из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулись со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до нее, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши, в свою очередь, образовали живой щит.

9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все эти беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.

В этот же день в Польше премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По его, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.